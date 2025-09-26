俄供應中共先進空降特種作戰裝備 助增奪島能力

一批俄羅斯與中國內部文件和採購合約顯示，俄方已展開為共軍供應先進空降特種作戰裝備，數量和項目至少足以支撐一個營，俄方並提供人員訓練、改裝等服務。專家分析，相關合作特別有助共軍提升奪島作戰能力。

其中，最引人注目的是中共自俄羅斯引進「遠航」（Dal'nolyot）特種降落傘系統。「遠航」由國營企業「俄羅斯技術集團」（Rostec）開發，標榜是全球第一個能自大氣平流層（海拔高度1萬公尺以上）投放人員實施遠距滑翔的降落傘系統。

根據公開資料，經實測，「遠航」目前已可在飛機飛行時速達350公里的情況下，在人員自1萬公尺高空跳傘後，滑翔超過80公里，並準確抵達目標落地點。另一個更先進的系統Rostec「雙人-400」（Tandem-400）則允許部隊以一名作戰人員搭配一名非作戰人員（例如軍醫）的方式，自1萬120公尺高空跳傘。這兩個系統皆講求「匿蹤」能力，即不易被偵測。

這樣的跳傘空投高度和滑翔距離對防空系統構成挑戰。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員、曾任烏克蘭武裝部隊總司令幕僚的丹尼柳克（Oleksandr V Danylyuk）告訴中央社，共軍可先利用「遠航」及其他空降系統滲透台灣境內，為後續的侵略行動鋪路，而一旦中方在台灣境內有「內應」，或者台灣出現政治或軍事指揮協調系統癱瘓失靈、社會極度分裂等情況，中方勢必會試圖善加利用。

丹尼柳克說，2014年俄羅斯對烏克蘭克里米亞（Crimea）的閃電作戰並繼而兼併，或許會是北京參考的劇本之一。

RUSI今天在官網發布文章「俄羅斯正如何協助中國為奪取台灣作準備」，由丹尼柳克與RUSI陸戰高階研究員沃特林（Jack Watling）撰寫。文章參考自國際駭客組織「黑月」（Black Moon）取得的總計數百頁俄文和中文文件，作者事先與中央社分享經核實的部分文件原始檔。

中央社取得的文件顯示，至少在2023和2024年期間，俄中曾就中方採購俄羅斯開發的空降和兩棲作戰裝備及人員訓練，在中、俄召開數次會議，出席者包含中方的中央軍委裝備發展部、空軍以及中國航空工業集團（AVIC）、中國電子科技集團（CETC）、中國北方工業集團（NORINCO）代表，俄方則有俄羅斯聯邦政府軍事技術合作總局（FSVTS）、國營「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）、Rostec及其他軍工企業和科研機構代表。

根據文件，中方擬向俄方採購37台BMD-4M空降戰車、11架「章魚」2S25M空降反戰車自走砲（125mm）、11台「貝殼」BTR-MDM多功能空降裝甲運輸車，以及數台偵察車和指揮車。中方曾向俄方表達改裝和性能升級需求，並希望俄方能「提前交貨」。

此外，中方擬向俄方採購可用於俄系伊留申Il-76型遠程運輸機和Il-78型空中加油機的空投系統，以自空中投放前述空降戰車、自走砲、裝甲運輸車、偵察指揮車等，包括以「三連投」方式投放。俄方也將向中方供應武器彈藥。

俄方的空投系統可較中方現有系統投放更重、火力更強大的戰車。另一方面，「遠航」也可用於空降或空投裝備和物資，飛行載重可達190公斤。中方另也向俄方採購可自8000公尺高空投放的250公斤自動投物系統。「遠航」和250公斤自動投物系統皆有導航裝置，也可在空中調整飛行方向。

值得一提的是，中方要求，除了既有的俄羅斯「格洛納斯」（GLONASS）衛星導航系統，自俄方採購的空降戰車、自走砲、裝甲運輸車、偵察指揮車以及降落傘系統皆須安裝中國的「北斗」衛星導航接受器。

此外，這些軍備皆須使用中國製通聯設備；戰車、自走砲、裝甲運輸車、偵察指揮車皆須與中方的無線電和網路控制系統整合。中俄另曾就確保雙方電子設備的電磁相容性進行討論。俄方也將配合中方使用中國製彈藥的需求，對系統軟、硬體進行改造。

丹尼柳克告訴中央社，這些安排有助提升俄、中作戰系統的互通性和協同行動能力，且運用了雙方各自的長處（例如性能較優越的中製通聯設備）。

此外，根據文件，俄羅斯將協助中國，於中國境內成立相關俄系軍備的維修養護中心，並向中方移轉科技和技術。丹尼柳克分析，中國將可以俄方提供的資源為基礎，在中國境內發展「在地化」生產基地，甚至在提升俄系軍備的性能和產量後，反過來對俄羅斯出口。

儘管國際間持續有意見認為，可透過利用俄中之間的矛盾「拉攏」俄羅斯、分化俄中，以加強對中國施壓，外流的俄中內部文件透露，俄羅斯不僅正協助中國提升符合奪島作戰需求的空降特種作戰能力，也可能試圖透過縮短共軍取得相關能力的時程，誘使共軍對台灣「及早」出手，以進一步分化西方對烏克蘭戰場和歐洲情勢的投入，並藉機削弱北京實力。