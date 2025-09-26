大陸與俄巴伊外長聯合聲明 反對在阿富汗「再建軍事基地」

大陸、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗四方外長在紐約發表聯合聲明，強調阿富汗的主權、獨立和領土完整應得到尊重，同時，不點名地指出，「堅決反對那些對阿富汗當前局面負有責任的國家在阿富汗及本地區再建軍事基地，這無助於地區和平穩定」。

據大陸外交部26日公布的十一點聯合聲明，9月25日應俄羅斯聯邦邀請，第四次大陸、俄羅斯、巴基斯坦和伊朗四國外長阿富汗問題非正式會議在紐約第80屆聯合國大會期間舉行。會議期間，四方討論了阿富汗當前局勢。

聲明提到，四方重申支持阿富汗成為一個獨立、團結、和平的國家，遠離恐怖主義、戰爭和毒品威脅。四方表示願同阿富汗擴大經濟貿易合作和地區互聯互通，說明阿富汗積極融入地區經濟合作。

四方認為，有必要根據實際情況對聯合國安理會1988制裁委員會工作制度進行適當調整，以促進阿富汗和平穩定。四方強調，特別是在針對塔利班特定人員的旅行禁令豁免請求上，有必要避免政治化和雙重標準，這對全面推動解決阿富汗問題至關重要。四方也強調持續向阿富汗人民提供人道援助的重要性，呼籲國際社會進一步向阿富汗人民提供緊急人道援助。四方還強調，不要將向阿富汗人民提供人道援助同任何政治考量相掛鉤。

同時，四方高度關注阿富汗涉恐安全形勢，注意到盤踞在阿富汗的「伊斯蘭國呼羅珊省」、「基地」組織以及「巴基斯坦塔利班」、「東伊運」、「正義軍」、「俾路支解放武裝」、「馬吉德旅」等恐怖組織，對本地區乃至全球安全構成重大威脅。四方讚賞阿富汗執政當局在減少鴉片種植方面所作努力。

在國際上，四方注意到北約國家應對阿富汗當前困局負首要責任，應為阿富汗經濟重建及未來發展和繁榮創造機會，立即解除對阿富汗單邊制裁，歸還阿富汗海外資產，使之用於阿富汗人民。四方強調阿富汗的主權、獨立和領土完整應得到尊重，堅決反對那些對阿富汗當前局面負有責任的國家在阿富汗及本地區再建軍事基地，這無助于地區和平穩定。

四方支持有利於推動阿富汗問題政治解決的所有外交努力，支持國際社會特別是聯合國為此作出努力。

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，9月25日上述非正式會議在紐約第八十屆聯合國大會期間舉行，大陸外交部阿富汗事務特使岳曉勇現場參會。郭嘉昆進一步介紹，會議發表了聯合聲明，強調尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，重申堅決反對那些對阿富汗當前局面負有責任的國家在阿富汗及本地區，再建軍事基地。「這充分體現了阿富汗鄰國對阿富汗主權獨立和民族尊嚴的尊重，以及國際社會助阿穩阿的共同意志」。他強調，「中方作為阿富汗鄰國和負責任國家，願繼續同國際社會一道向阿方提供援助，為阿富汗和平重建發揮建設性作用」。