尹錫悅出庭受審！面對妨礙執行公務指控 睽違2個月現身「明顯消瘦」

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅今天出庭，為妨礙執行公務罪名接受審判，他這次現身明顯消瘦，頭髮灰白且理得很短。 歐新社
南韓前總統尹錫悅今天出庭，為妨礙執行公務罪名接受審判，他這次現身明顯消瘦，頭髮灰白且理得很短。 歐新社

南韓前總統尹錫悅今天出庭，為妨礙執行公務罪名接受審判，之前他長期缺席指控他宣布戒嚴，發動內亂的另一場審判。

路透社報導，現年64歲的尹錫悅自7月初以健康因素為由拒絕出庭以來，已經在獄中超過2個月未公開露面。他這次現身明顯消瘦，頭髮灰白且理得很短。

由於在遭國會彈劾停權後，這位保守派前總統1月試圖阻止調查人員逮捕他，因此他面臨包括妨礙執行公務等新的指控。

這項新的指控若遭定罪，他將面臨3年以上的刑期。而尹錫悅若內亂罪名成立，則可能面臨死刑無期徒刑

