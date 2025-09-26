快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
北韓外交部長崔善姬（左）在莫斯科與俄國外交部長拉夫羅夫會面。路透
北韓外交部長崔善姬（左）在莫斯科與俄國外交部長拉夫羅夫會面。路透

北韓外交攻勢再起！外長崔善姬27日起訪問北京3天，將與外長王毅會面。副外長金善慶則前往美國出席聯合國大會，這將是北韓代表時隔7年再次在聯合國大會上演說。

朝中社26日報導，北韓外務次官金善慶已出國前往美國紐約，出席第80屆聯合國大會。報導指出：「由外務次官金善慶同志擔任團長的朝鮮民主主義人民共和國代表團，於25日自平壤出發，前往出席第80屆聯合國大會。」

過去，北韓在2014至2015年派遣時任外相李洙墉出席，2016至2018年則由時任外相李容浩率團參加。

然而，自從美國總統川普首任與北韓國務委員長金正恩在河內會談破局後，北韓自2019年起便未再派遣高階官員出席，而是由駐聯合國大使金星代為發表演說。

根據安排，金善慶將於當地時間29日，也就是聯合國大會高級別會議周的最後一天發表演說。

北韓 聯合國 美國

相關新聞

10月7日突襲招致加薩浩劫？哈瑪斯官員：代價高 但讓全球看清以色列

巴勒斯坦武組織哈瑪斯一名資深官員接受CNN專訪，為2023年10月7日對以色列發動致命襲擊辯護。儘管加薩走廊數萬人喪生，...

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

2025大阪．關西世博會門票「預約名額」幾乎已經額滿，預約網站湧入大量人潮，導致難以預約。世博會協會25日召開記者會宣布...

時隔7年北韓再度派員出席聯合國大會 外長崔善姬卻另有要公

北韓外交攻勢再起！外長崔善姬27日起訪問北京3天，將與外長王毅會面。副外長金善慶則前往美國出席聯合國大會，這將是北韓代表...

李在明示警：北韓對美攜核飛彈研發近完成 只差1關鍵技術

南韓總統李在明25日在美國紐約表示，北韓正在研發對美國有核子武器攻擊力的洲際彈道飛彈（ICBM），並已處於研發最後階段，...

以「夫妻」比喻2國 李強紐約會見美企主管籲助美中穩定

中國國務院總理李強25日在紐約會見美國企業主管及學術代表時，呼籲商業界人士協助美中關係穩定。

以色列「雲端監視」加薩平民 遭微軟中斷服務

微軟(Microsoft)發現以色列國防部利用微軟雲端服務監視加薩平民後，中斷其服務與訂閱的存取權限。

