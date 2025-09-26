時隔7年北韓再度派員出席聯合國大會 外長崔善姬卻另有要公
北韓外交攻勢再起！外長崔善姬27日起訪問北京3天，將與外長王毅會面。副外長金善慶則前往美國出席聯合國大會，這將是北韓代表時隔7年再次在聯合國大會上演說。
朝中社26日報導，北韓外務次官金善慶已出國前往美國紐約，出席第80屆聯合國大會。報導指出：「由外務次官金善慶同志擔任團長的朝鮮民主主義人民共和國代表團，於25日自平壤出發，前往出席第80屆聯合國大會。」
過去，北韓在2014至2015年派遣時任外相李洙墉出席，2016至2018年則由時任外相李容浩率團參加。
然而，自從美國總統川普首任與北韓國務委員長金正恩在河內會談破局後，北韓自2019年起便未再派遣高階官員出席，而是由駐聯合國大使金星代為發表演說。
根據安排，金善慶將於當地時間29日，也就是聯合國大會高級別會議周的最後一天發表演說。
