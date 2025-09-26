10月7日突襲招致加薩浩劫？哈瑪斯官員：代價高 但讓全球看清以色列

巴勒斯坦武組織哈瑪斯一名資深官員接受CNN專訪，為2023年10月7日對以色列發動致命襲擊辯護。儘管加薩走廊數萬人喪生，但他仍表示，這場行動為巴勒斯坦事業創造了「黃金時刻」，讓國際社會看見以色列的暴行。

哈瑪斯官員哈馬德（Ghazi Hamad）在卡達杜哈接受採訪，兩周前他才在當地一處設施遭以色列空襲中死裡逃生。他強調，國際社會對以色列在加薩的攻勢譴責聲日益增強，且已有一批國家承認巴勒斯坦國家地位，對於加薩平民承受以色列持續攻擊的後果則毫無悔意。

哈馬德說：「你知道10月7日如今的意義是什麼嗎？如果你看昨天的聯合國大會，大約194個成員國終於看清以色列的暴行與殘酷，並且全都譴責以色列。我們等這一刻77年了。」他並補充指出：「我認為這是世界改寫歷史的一個黃金時刻。」

面對CNN主持人質疑哈瑪斯是否應為以色列報復造成加薩生靈塗炭承擔任何責任，哈馬德拒絕，甚至連部分責任都不接受。他回應：「我知道代價很高，但我再問一次，還有什麼選擇？」

I sat down with senior Hamas official Ghazi Hamad in Doha -- 2 weeks after Israel tried to kill him here.

We spoke about the strike, how negotiations are now "frozen" and I pressed him on whether he accepts any responsibility for triggering so much death & destruction in Gaza,… pic.twitter.com/kTUMMRbhxV — Jeremy Diamond (@JDiamond1) 2025年9月25日

近幾個月以來，加薩部分民眾對哈瑪斯表達憤怒，指責他們拒絕結束戰爭，任由人民在缺乏食物和水的情況下受苦。CNN主持人向哈馬德播放反對人士指責哈瑪斯拿民眾冒險賭博與脫離現實的影像，但他只看了幾秒鐘就推開iPad，並說他知道人民正在受苦，但將不滿歸咎於以色列的侵略。

哈馬德說：「我知道，我有，我看見了，我知道人們在受苦。」

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層，哈馬德也在其中。他說，這場襲擊導致談判戛然而止。當被問及談判現狀時，他只回應一個詞：「停滯。」並強調美方同樣須負責，暗示美國未能真誠行事，反而在替以色列辦事。