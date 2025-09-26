海地領袖警告：國家處於子彈、砲火與恐懼

快訊

中央社／ 紐約25日綜合報導
海地過渡總統委員會主席聖席爾。歐新社
海地過渡總統委員會主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）今天在聯合國提出警告：飽受暴力蹂躪的海地是一個「處於戰爭」的國家。聖席爾呼籲國際社會，協助打擊肆虐國家的幫派。

法新社報導，聖席爾表示「槍彈與恐懼每天奪去許多無辜生命。街坊整個消失，超過百萬人被迫流亡國外，記憶、投資和基礎設施化為烏有」

聖席爾在聯合國大會的演講中說，「成千上萬的年輕人陷入絕望，數百名遭受強暴的女孩和婦女，永遠背負暴力帶來的身心創傷。」

聖席爾描述醫院遭到破壞，醫生被迫逃離，以及因缺乏醫療服務而喪生的海地民眾。

以法語演講的聖席爾說，「這就是當今海地面貌，一個處於戰爭的國家」，「這是一場發生在美洲家門的人間悲劇，它距此只有4小時航程」。

海地黑幫幾乎占領首都太子港（Port-au-Prince）全部區域。為遏制黑幫暴行，聯合國安理會2023年批准由肯亞領導「多國維安任務支援團」（MultinationalSecurity Support Mission）進駐。

然而，支援團的裝備與資金不足，最初預計部署2500人，最後僅部署1000名警察與士兵，成果好壞參半。

美國表示將推動支援團轉型，變成一支由5500多人組成的黑幫鎮壓部隊，包括警察和軍隊，聖席爾對此表示支持。

聖席爾說：「海地正處於前所未有的威脅中心。強大且全副武裝的犯罪集團正試圖破壞國家穩定，控制整個共同空間的經濟。」

海地是美洲最貧窮國家，長期以來飽受犯罪集團暴力滋擾，謀殺、強暴、搶劫和綁架事件頻傳，政治長期處於動盪。2024年初，犯罪集團的暴力活動導致時任總理的亨利（Ariel Henry）辭職，局勢進一步惡化。

