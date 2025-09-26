大阪世博台灣TECH WORLD館 獲最佳展覽銅獎

2025大阪世界博覽會的TECH WORLD館，以創新展演與互動設計獲國際肯定，入圍被譽為「體驗設計界奧運」的「世界博覽會奧林匹克評選」4大獎項，其中「生命劇場」獲頒最佳展覽或展示銅獎。

TECH WORLD館新聞稿指出，「世界博覽會奧林匹克評選」頒獎典禮23日在大阪世博美國館（USAPavilion）舉行，TECH WORLD館由館長邱揮立代表上台領獎。

TECH WORLD館館方表示，能夠入圍的世界博覽會奧林匹克評選，就是代表在創意、執行力與影響力等層面達到國際標竿，也展現 TECH WORLD館在國際舞台的創意與影響力。

榮獲「最佳展覽或展示獎」銅獎的TECH WORLD館「生命劇場（Life Theater）」，是進入館內的第一個展區，也是最具視覺及聽覺震撼的劇場，以560台互動裝置結合巨型投影幕及沉浸式的燈光音效，將台灣珍貴的多元物種呈現在眼前，帶領觀眾走入生命與生命間共好之旅。

TECH WORLD館同時入圍多項大獎，包括最佳元素或細節獎、評審主席特別獎、人氣票選獎。

串連全場的智慧手環，將心跳數據即時轉化為「心動曲線」，生成專屬旅行建議。這樣的設計讓參觀過程從「觀看」進化為「參與及體驗」，獲得「最佳細節或元素獎」入圍。

TECH WORLD館長邱揮立表示，自大阪世博4月13日開幕以來，TECH WORLD館以「共好」為策展核心，串連人類、自然與科技的對話，已吸引近百萬人次參觀。許多觀眾表示在此找到了屬於自己的「心動時刻」，也讓團隊的努力沒有白費。

邱揮立說，「能在國際大獎中獲得一面銅牌及4項入圍肯定，是無數創意與汗水交織的成果，象徵TECH WORLD館已在世界舞台留下屬於我們的印記。」

TECH WORLD館館方表示，本屆大阪世博逾180個參展單位中，僅有約20多個獨立館脫穎而出，此一成果顯示 TECH WORLD館已與世界主要「國家館」並駕齊驅，並在國際專業評審與觀眾票選中同時獲得高度肯定。

TECH WORLD館入圍4項重要獎項，與美國館、義大利館並列，僅次於沙烏地阿拉伯館（6項）、西班牙館（6項）、新加坡館（5項）、捷克館（5項）。

TECH WORLD館由台灣所成立的玉山數位科技株式會社策劃展出，屬企業館的性質，但被大多數人認知為「台灣館」。