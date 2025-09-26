快訊

要求每周工作縮減至四天半！南韓八萬名銀行員工將上街大罷工

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓多達數萬名的銀行員工將進行三年來首次罷工，要求加薪以及每周工作天數縮減為四天半。圖為一間銀行的外匯交易室，僅為示意圖。美聯社
南韓多達數萬名的銀行員工將進行三年來首次罷工，要求加薪以及每周工作天數縮減為四天半。圖為一間銀行的外匯交易室，僅為示意圖。美聯社

南韓多達數萬名的銀行員工將進行三年來首次罷工，要求加薪以及每周工作天數縮減為四天半。

韓國金融產業工會表示，約八萬名會員計劃參與這次罷工行動。該工會代表國有的韓國中小企業銀行，以及包括KB國民銀行、新韓金融集團和韓亞金融集團在內的民營銀行員工。

這些銀行員工要求加薪5%，並將每周工時縮短為四天半。新提案雖未明確規範工時，但將比現行制度縮減，目前制度為每周工作五天、每周正常工時上限為40小時，加班最多12小時。

大規模的罷工將對南韓總統李在明造成壓力。他於競選期間承諾推動縮短工時，卻在7月表示，在社會尚未達成廣泛共識之前不會實施。

在南韓上演銀行罷工時，即便分行將被迫以少量人力營運，但不太可能出現重大影響，因為央行數據顯示，南韓超過八成的提款與存款交易已轉移至線上進行。不過，罷工較有可能衝擊對偏遠地區與高齡民眾的服務。

據韓聯社報導，工會領袖金亨善（音譯）24日在記者會上表示，「金融業正享有創紀錄的淨利，但分配給我們員工的報酬卻少得可憐。」

參與罷工的員工計劃在首爾市中心集會。上一次南韓整個銀行產業大罷工是在2022年，當時約9,800人參與，占該產業人力的9.4%。當時的罷工造就了銀行業者在新冠疫情期間縮短營業時間一小時，但隨後在2023年恢復正常營運。

南韓向來以長時間辦公與高壓企業文化聞名。在2023年，南韓人均年工時達1,872小時，為經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中第七長。工會領導人士認為，縮短工時對於減少過勞與扭轉急速下降的生育率至關重要。南韓的總生育率僅0.75（指每名育齡婦女平均生育嬰兒數），為全球最低，若趨勢持續，人口到2072年將減少近三分之一。

南韓的生產力也落後於美國、德國與荷蘭。根據OECD數據，2023年南韓勞工平均每小時創造54.64美元國內生產毛額（GDP），在OECD成員國中排名倒數第十；相較下，美國為97.05美元，德國為93.72美元。日本同樣面臨低生育率，已引入部分工作彈性。據當地媒體報導，日本一些地方政府與企業已提供四天工作制或其他選項，協助員工平衡工作與家庭。

南韓 罷工 工時

