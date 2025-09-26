國際醫護人員揭加薩平民傷勢 孩童燒傷深可見骨肉

快訊

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
一份發表於「英國醫學期刊」（BMJ）的研究指出，加薩走廊居民的傷勢「異常嚴重」。路透
根據今天刊出的一份同儕審查研究，以哈戰爭期間曾在加薩走廊的醫院治療巴勒斯坦人的國際醫護人員指出，當地巴人的傷勢嚴重程度，高於其他現代衝突中平民所受的傷害。

法新社報導，這份研究發表於頂尖的「英國醫學期刊」（BMJ），大部分來自歐洲與北美地區的78名人道救援醫護人員在研究的問卷調查中，描述了他們在加薩走廊（Gaza Strip）服務期間所見傷勢的嚴重程度、分布部位和成因。

研究主要作者、英國外科醫師塔吉（Omar El-Taji）告訴法新社，受訪醫護人員有2/3之前曾派駐其他衝突區，他們絕大部分表示，在加薩走廊看到的傷勢是「他們所見過最嚴重」的狀況。

根據研究，他們記錄到超過2萬3700例外傷，以及近7000例武器造成的傷口，這些數字大致與世界衛生組織（WHO）的統計相符。

這份研究稱加薩走廊居民的傷勢「異常嚴重」。當地在以色列軍隊猛烈轟炸與砲擊下，超過2/3的武器相關傷口是爆炸所導致。

研究指出，這一比例約是其他現代衝突中平民遭炸傷比例的兩倍以上。

研究寫道：「傷勢數量、分布及軍事級嚴重程度，顯示（加薩走廊的）傷害模式遠超以往現代衝突的紀錄。」

塔吉談到，傷患中三度或四度燒傷的比例也異常高，這類燒傷已深及全層皮膚、皮下組織甚至肌肉跟骨骼。

塔吉說道，他去年在加薩走廊看到令人震驚的一幕，「許多被送來的孩童傷患，他們的燒傷嚴重到你真的能看到肌肉和骨頭」。

此外，營養不良與脫水是加薩走廊最常見的疾病，聯合國支持的「糧食安全階段綜合分類」（IPC）上月已正式宣布當地部分地區陷入饑荒狀態。

