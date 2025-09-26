大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2025大阪．關西世博會4月13日向公眾開放首日，遊客與吉祥物「脈脈」旁合影。美聯社
2025大阪．關西世博會4月13日向公眾開放首日，遊客與吉祥物「脈脈」旁合影。美聯社

2025大阪．關西世博會門票「預約名額」幾乎已經額滿，預約網站湧入大量人潮，導致難以預約。世博會協會25日召開記者會宣布，官方網站的門票銷售將於30日截止，當日票則在26日停止販售。未使用的門票可兌換當日票，每天限量約數百張，兌換地點設在世博園區東大門前，並可於當日中午後入場。

日本電視台報導，距離大阪．關西世博會閉幕僅剩18天，「趕在最後一刻」的來場人數急劇增加，單日入場人數連日突破20萬人。官網顯示，直到10月13日閉幕，預約名額幾乎全數被訂滿。

然而，持有「無指定日期」門票的民眾仍需上網預約參觀日期，但因直到閉幕都「幾乎滿額」，預約非常困難，即使持有入場門票，也可能面臨無法入場的狀況。這種想用卻用不了的門票，被稱為「死票」，正成為一大問題。

世博會協會先前已表示，「難以進一步大幅擴大預約名額」，並不接受門票退款，西大門的預約名額將提前2天開放，若有取消等情況可能會出現空缺，呼籲民眾上預約網站確認最新狀況。但由於預約網站湧入大量人潮，白天和夜晚仍難以順利連線。

截至9月19日，門票銷售量約2186萬張，而實際入場人數約2030萬，單純計算至少有150萬張門票未使用；若考慮持「通期PASS」多次入場者，此數字可能還會更高。

世博會協會副事務總長高科淳在22日的記者會上強調：「在難以進一步擴大預約名額的情況下，確保來場民眾安全同樣是重要考量。」他並指出，門票規章中已明文規定採取預約制，且自開幕以來就提醒民眾後期將非常擁擠，若因個人因素未能成功預約，原則上不予退款。

