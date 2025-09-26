聽新聞
前日相岸田文雄遇襲案 二審維持一審判刑10年
日本男子木村隆二2023年朝時任首相岸田文雄投擲爆裂物，被檢方依5罪起訴。大阪高院昨天維持一審判10年的判決，並駁回被告方面提出的上訴。而被告的律師已於同天提出上訴。
岸田2023年4月15日任內到和歌山市雜賀崎漁港輔選時，遭兵庫縣川西市無業男子木村隆二投擲自製爆裂物且引爆。這起事件造成2人受傷，岸田當時則在維安人員保護下平安撤離。
木村當場被捕，事後被和歌山地方檢察廳依殺人未遂、違反爆裂物取締罰則、公職選舉法、火藥類取締法等共5項罪名起訴。
和歌山地方法院今年2月一審認定被告具有殺意，判處被告10年有期徒刑。
「日本經濟新聞」報導，大阪高等法院審判長石川恭司昨天說明支持一審判決的理由，「被告明知爆裂物極有可能造成他人死傷」。
關於被告主張在襲擊案之前的實驗，沒想到爆裂物可能引發死傷，石川恭司認為「這是缺乏想像力」，不予採信。
石川恭司接著表示，一審認定被告以傷害他人身體為目的製造爆裂物，且具有即使有人死亡也無所謂（未必故意）的殺人意圖，這方面的認定沒有不合理的事項。
而石川恭司宣讀判決文之際，被告曾發聲表示不服。
被告的辯護律師在大阪高院審理期間認為「一審判決適用的法律有誤，屬於違憲」，主張大阪高院應該推翻一審判決。被告的辯護律師也否定被告具有殺意，並稱「被告當時的目的並非傷害他人身體」。
而檢方則以「（被告方面的）理由不足」為由，要求駁回上訴。
被告的辯護律師不服二審判決，已於昨天提出上訴。
目前26歲的被告在一審時否認具有殺意，並說明因為不滿選舉制度，曾經提起相關訴訟要求國賠，且在社群媒體公布此事，但未獲關注。他當時供稱做案動機是「為了引起社會關注，才鎖定首相」。
