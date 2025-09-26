內唐亞胡赴美參加聯合國大會 專機「飛不尋常路線」原因曝光

以色列總理內唐亞胡預計美東時間26日早上9時（台灣時間今晚9時）將在聯合國大會發表演說，抗議人士準備在紐約市舉行大型示威。外媒發現內唐亞胡這次搭機赴美「繞遠路」避開一些歐洲國家，推測是為了避免國際刑事法院針對他的逮捕令。

衛報報導，內唐亞胡搭乘的以色列版空軍一號「錫安之翼」（The Wing of Zion）沿著地中海飛行，而非採取穿越歐陸國家的直線航道。航班追蹤數據顯示，專機雖然確實飛越希臘和義大利領空，但隨後向南繞至直布羅陀海峽，再橫跨大西洋，完全避開法國與西班牙領空。

以國政府並未對此提出官方理由。美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際刑事法院去年11月以涉嫌戰爭罪與反人類罪對內唐亞胡發出逮捕令，這條不尋常的路線顯然是為了避開那些可能對他執行逮捕令的國家。

若選擇較短、更省油的航線，「錫安之翼」本可飛越法國、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭與英國。這些國家均是國際刑事法院羅馬規約簽署國，如果內唐亞胡進入領空，他們依法有義務逮人並移交至海牙法院。

耶路撒冷郵報2周前披露，為了彌補這次長途繞行所需的額外燃料，部分記者與隨行人員不會同行。

以色列時報三個月前也曾引述以國駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）的說法，指內唐亞胡2月飛往美國時，已刻意避免規畫可能需要在歐洲緊急降落的航線。