快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

聽新聞
0:00 / 0:00

內唐亞胡赴美參加聯合國大會 專機「飛不尋常路線」原因曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列總理內唐亞胡搭乘的政府專機「錫安之翼」正降落在美國華府郊外的安德魯斯基地。 資料照片。路透
以色列總理內唐亞胡搭乘的政府專機「錫安之翼」正降落在美國華府郊外的安德魯斯基地。 資料照片。路透

以色列總理內唐亞胡預計美東時間26日早上9時（台灣時間今晚9時）將在聯合國大會發表演說，抗議人士準備在紐約市舉行大型示威。外媒發現內唐亞胡這次搭機赴美「繞遠路」避開一些歐洲國家，推測是為了避免國際刑事法院針對他的逮捕令。

衛報報導，內唐亞胡搭乘的以色列版空軍一號「錫安之翼」（The Wing of Zion）沿著地中海飛行，而非採取穿越歐陸國家的直線航道。航班追蹤數據顯示，專機雖然確實飛越希臘和義大利領空，但隨後向南繞至直布羅陀海峽，再橫跨大西洋，完全避開法國與西班牙領空。

以國政府並未對此提出官方理由。美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際刑事法院去年11月以涉嫌戰爭罪與反人類罪對內唐亞胡發出逮捕令，這條不尋常的路線顯然是為了避開那些可能對他執行逮捕令的國家。

若選擇較短、更省油的航線，「錫安之翼」本可飛越法國、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭與英國。這些國家均是國際刑事法院羅馬規約簽署國，如果內唐亞胡進入領空，他們依法有義務逮人並移交至海牙法院。

耶路撒冷郵報2周前披露，為了彌補這次長途繞行所需的額外燃料，部分記者與隨行人員不會同行。

以色列時報三個月前也曾引述以國駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）的說法，指內唐亞胡2月飛往美國時，已刻意避免規畫可能需要在歐洲緊急降落的航線。

由於內唐亞胡於2024年底接受前列腺切除手術，空中醫療緊急情況的擔憂升高。萊特爾表示：「他剛動完手術，2名醫生隨行，他們說他可能必須降落接受治療。但如果他在歐洲任何地方降落，可能會以戰犯身份被捕。」他還補充，內唐亞胡的航班偏離航線，在靠近美軍基地的空域飛行，以便緊急時可以降落於這些基地。

以色列總理內唐亞胡遭國際刑事法院發布逮捕令後，疑似因顧慮被逮捕的風險，本周搭乘專機前往紐約參加聯合國大會時刻意避開飛越歐陸，而是繞至直布羅陀海峽飛越大西洋。照片擷取自 衛報
以色列總理內唐亞胡遭國際刑事法院發布逮捕令後，疑似因顧慮被逮捕的風險，本周搭乘專機前往紐約參加聯合國大會時刻意避開飛越歐陸，而是繞至直布羅陀海峽飛越大西洋。照片擷取自 衛報

內唐亞胡 以色列 聯合國

延伸閱讀

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

馬克宏聯大宣布承認巴勒斯坦 以色列可能反擊曝光

以色列暗示回擊巴勒斯坦國承認潮 CNN：把川普支持當神主牌

加澳英承認巴勒斯坦國…以色列政界炸鍋 內唐亞胡尚未發聲明

相關新聞

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

2025大阪．關西世博會門票「預約名額」幾乎已經額滿，預約網站湧入大量人潮，導致難以預約。世博會協會25日召開記者會宣布...

內唐亞胡赴美參加聯合國大會 專機「飛不尋常路線」原因曝光

以色列總理內唐亞胡預計美東時間26日早上9時（台灣時間今晚9時）將在聯合國大會發表演說，抗議人士準備在紐約市舉行大型示威...

台海若爆發衝突 美國前官員：俄國可能協力作戰

如果台海未來爆發衝突，白宮前國安會官員萊特（Thomas Wright）25日表示，他認為俄羅斯有可能配合中國在歐洲採取...

佛國的新生？尼泊爾新時代的十字路口

尼泊爾政府9月5日封鎖多個社交平台，引發年輕人反封鎖及反腐敗示威，最後造成 74 人死，2000 人受傷。示威暫時告終，臨時政府成立，局勢稍為安定。然而當地年輕人的憤怒又何解一觸即發，又一發不可收拾？筆者訪問了在尼泊爾首都加德滿都工作的朋友 Ines，了解他身處當地的觀察及思考。

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

美國總統川普25日公開表示，他不會讓以色列併吞約旦河西岸；川普表示，以色列做得已經夠了，是時候停手了。

前日相岸田文雄遇襲案 二審維持一審判刑10年

日本男子木村隆二2023年朝時任首相岸田文雄投擲爆裂物，被檢方依5罪起訴。大阪高院昨天維持一審判10年的判決，並駁回被告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。