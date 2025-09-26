硬起來？歐洲傳警告俄國將全力回應領空侵犯 不排除擊落俄機

彭博資訊25日引述知情官員獨家報導，歐洲外交官近日警告克里姆林宮，北約已準備好對任何進一步侵犯成員國領空的行為全力回應，其中包括擊落俄方軍機。

不願具名官員透露，在莫斯科一場氣氛緊張的閉門會議上，英國、法國和德國特使對3架米格-31戰鬥機上周侵入愛沙尼亞領空的事件表達關切。俄方官員則否認軍機越界，聲稱並非試探北約，並辯稱另一宗無人機飛入波蘭領空的事件只是操作失誤所致。

前述官員透露，一名俄國外交官在會中表示，這些事件是針對烏軍攻擊克里米亞的回應。克里姆林宮認為，若無北約支持，烏軍不可能發動這些行動，因此俄方認為已與歐洲國家在內的勢力處於對抗狀態。同時，俄方還做了大量筆記。歐洲代表團推測，他們已接到指示，將北約立場的詳細紀要上報指揮鏈高層。

克里姆林宮發言人佩斯科夫日前表示，俄軍飛行遵循國際規則。但英法俄三國特使會後認為，此次行動是俄軍高層刻意下達的戰術。莫斯科會議紀錄亦顯示，俄羅斯總統普亭已接獲更為嚴厲的警告，顯示歐俄雙方正展開邊緣政策角力。

一名德國政府官員證實會議確實舉行，大使們已明確告訴莫斯科，這類領空侵犯必須停止。英國與法國的官方發言人則尚未回應。

彭博資訊指出，俄方突然升高挑釁符合部分安全專家的看法，即莫斯科的好戰舉動很可能不是以傳統方式對西方發動攻擊，而更可能是帶有故意模糊來源與動機的混合行動。不過，對克里姆林宮真正意圖的疑慮令歐洲官員陷入兩難。他們對任何可能引發與莫斯科緊張局勢升級的行動保持警惕，也更難維持統一立場。