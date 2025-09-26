快訊

硬起來？歐洲傳警告俄國將全力回應領空侵犯 不排除擊落俄機

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞典空軍19日發布的新聞影像顯示，一架俄羅斯米格-31戰鬥機入侵愛沙尼亞領空後飛越波羅的海上空。法新社
瑞典空軍19日發布的新聞影像顯示，一架俄羅斯米格-31戰鬥機入侵愛沙尼亞領空後飛越波羅的海上空。法新社

彭博資訊25日引述知情官員獨家報導，歐洲外交官近日警告克里姆林宮，北約已準備好對任何進一步侵犯成員國領空的行為全力回應，其中包括擊落俄方軍機。

不願具名官員透露，在莫斯科一場氣氛緊張的閉門會議上，英國、法國和德國特使對3架米格-31戰鬥機上周侵入愛沙尼亞領空的事件表達關切。俄方官員則否認軍機越界，聲稱並非試探北約，並辯稱另一宗無人機飛入波蘭領空的事件只是操作失誤所致。

前述官員透露，一名俄國外交官在會中表示，這些事件是針對烏軍攻擊克里米亞的回應。克里姆林宮認為，若無北約支持，烏軍不可能發動這些行動，因此俄方認為已與歐洲國家在內的勢力處於對抗狀態。同時，俄方還做了大量筆記。歐洲代表團推測，他們已接到指示，將北約立場的詳細紀要上報指揮鏈高層。

克里姆林宮發言人佩斯科夫日前表示，俄軍飛行遵循國際規則。但英法俄三國特使會後認為，此次行動是俄軍高層刻意下達的戰術。莫斯科會議紀錄亦顯示，俄羅斯總統普亭已接獲更為嚴厲的警告，顯示歐俄雙方正展開邊緣政策角力。

一名德國政府官員證實會議確實舉行，大使們已明確告訴莫斯科，這類領空侵犯必須停止。英國與法國的官方發言人則尚未回應。

彭博資訊指出，俄方突然升高挑釁符合部分安全專家的看法，即莫斯科的好戰舉動很可能不是以傳統方式對西方發動攻擊，而更可能是帶有故意模糊來源與動機的混合行動。不過，對克里姆林宮真正意圖的疑慮令歐洲官員陷入兩難。他們對任何可能引發與莫斯科緊張局勢升級的行動保持警惕，也更難維持統一立場。

北約 俄羅斯

相關新聞

台海若爆發衝突 美國前官員：俄國可能協力作戰

如果台海未來爆發衝突，白宮前國安會官員萊特（Thomas Wright）25日表示，他認為俄羅斯有可能配合中國在歐洲採取...

佛國的新生？尼泊爾新時代的十字路口

尼泊爾政府9月5日封鎖多個社交平台，引發年輕人反封鎖及反腐敗示威，最後造成 74 人死，2000 人受傷。示威暫時告終，臨時政府成立，局勢稍為安定。然而當地年輕人的憤怒又何解一觸即發，又一發不可收拾？筆者訪問了在尼泊爾首都加德滿都工作的朋友 Ines，了解他身處當地的觀察及思考。

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

美國總統川普25日公開表示，他不會讓以色列併吞約旦河西岸；川普表示，以色列做得已經夠了，是時候停手了。

硬起來？歐洲傳警告俄國將全力回應領空侵犯 不排除擊落俄機

彭博資訊25日引述知情官員獨家報導，歐洲外交官近日警告克里姆林宮，北約已準備好對任何進一步侵犯成員國領空的行為全力回應，...

對學術界最重要的夜空 智利阿塔卡馬沙漠面臨光害危機

智利阿塔卡馬沙漠號稱擁有全球最漆黑、最適合觀星的夜空，百年來一直是天文學家最愛。然而，這片夜空逐漸被附近城市及風電廠、銅鋰礦場的光害汙染。為何阿塔卡馬沙漠會有這樣得天獨厚的條件？智利天文學界發起搶救夜空行動，他們能否成功？

雅典飛行周／法國飆風戰機獨家絕技 立體滾轉驚豔航展

法國戰機在航展以飛行性能展示技術且大出鋒頭是有原因的，Jean-Brice Millet上尉說，飆風改以側飛姿態進場，就是為了讓地面觀眾能捕捉「彩繪機背」的完美畫面。這次「雅典飛行周」航展，他們讓現場觀眾再度見識，何謂「人機一體」最高境界。 我是聯合報數位版特約撰述王紹翔，請跟著我的鏡頭，回味「雅典飛行周」（Athens Flying Week，AFW）的難得畫面。

