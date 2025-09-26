台海若爆發衝突 美國前官員：俄國可能協力作戰

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）。記者陳熙文／攝影
白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員萊特（Thomas Wright）。記者陳熙文／攝影

如果台海未來爆發衝突，白宮前國安會官員萊特（Thomas Wright）25日表示，他認為俄羅斯有可能配合中國在歐洲採取行動，以分散美國的注意力。

白宮前國安會官員、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員萊特25日參加華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的線上節目，他指出，過去大家的想法是，如果印太地區爆發戰爭，其他地區可能會相對安靜，但現在可能無法做出這樣的評估。

萊特說，如果印太地區現在爆發衝突，俄國很有可能在歐洲地區採取行動；萊特認為說，俄國之所以有可能這麼做是為了回饋中國在俄烏戰爭中向俄國提供援助。

萊特評估說，中俄可能協調行動，以干擾或分散美國和盟友的注意力。

不過布魯金斯研究所研究員金（Patricia M. Kim）說，很難評估在台海爆發衝突時，俄國能否給予中國相應的助力，一方面中國應該希望自行解決台海問題，另一方面，俄國在俄烏戰爭之後，國力已有衰退，很難給出同等的幫助。

至於美中貿易談判仍在進行中，尚未達成貿易協議，金認為說，中方勢必希望美國在台灣議題上做出讓步，尤其是在用字上，包括從「不支持台獨」改為「反對台獨」，同時中方可能也希望美國降低對台軍售、減少台灣官員訪美、降低台灣官員訪美的層級等。

金表示，中方理解到美國總統川普更重視經濟議題，中國也希望用最低的條件換取中美達成貿易協議，例如出售TikTok、購買更多波音飛機，或是購買更多大豆，但川普未必會接受。

不過，金說，她認為中國還是非常期待與美國達成貿易協議，這樣有助於穩定兩國情勢。

