快訊

英特爾繼傳洽蘋果後 又找上台積電！積極尋求外部投資合作

綠委群組「殺傷力消息」 李艷秋曝截圖外流原因、解讀4大訊息

德國有感中俄威脅 未來5年將砸1.2兆元投入太空國防

中央社／ 柏林25日綜合外電報導

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，德國為了因應俄羅斯和中國帶來的威脅，從現在起至2030年將在太空國防領域投入350億歐元（約新台幣1兆2460億元）發展各項業務。

法新社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在德國工業聯盟（Federation of German Industries，BDI）舉辦的太空大會上表示：「俄中兩國近幾年已迅速拓展其太空作戰能力。他們能夠干擾、阻斷、操控甚至直接摧毀衛星。」

他提醒：「太空沒有國界或大陸之分。在那裡，俄羅斯和中國就是我們隔壁鄰居。」

佩斯托瑞斯透露，德國將建造「讓我們能夠有效自我防衛，以及嚇阻太空中潛在敵手」的軍事結構。

他指出，德國的太空安全架構將包括「1套由衛星群、地面站、成功發射設施和相關服務組成的強韌系統」，以及「對所有太空系統的資安防護」。

佩斯托瑞斯表示，德國「正在利用雷達、望遠鏡及未來部署的太空監測衛星，來改善我們對軌道的狀況覺知（situational awareness）」。

他說，德國打算最晚到了2030年，在上述種種計畫合計投入350億歐元預算。

太空 德國 衛星

延伸閱讀

小米出征！大家電賣到歐洲 首家直營店進駐德國

台英簽署MOU深化太空產業鏈結 助台灣跨足國際市場

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

見證香港自由限縮 新任德國代表：台灣展示民主普世價值

相關新聞

台海若爆發衝突 美國前官員：俄國可能協力作戰

如果台海未來爆發衝突，白宮前國安會官員萊特（Thomas Wright）25日表示，他認為俄羅斯有可能配合中國在歐洲採取...

聯合國氣候變化峰會 習近平首提減排目標

大陸國家主席習近平於當地時間二十四日，在紐約的聯合國氣候變化峰會透過視訊宣布，到二○三五年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放...

各國一致拚減排！陸展強國形象 美自顯孤立

廿四日聯合國氣候變化大會，全球絕大多數國家齊聚一堂，做出今後十年減排溫室氣體的最新承諾。包括中國大陸及俄羅斯的地緣政治主...

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

美國總統川普25日公開表示，他不會讓以色列併吞約旦河西岸；川普表示，以色列做得已經夠了，是時候停手了。

巴西東北部學校爆槍響 2青少年中彈身亡

巴西東北部塞阿拉州（Ceara）索布拉爾鎮（Sobral）一所學校的停車場今天發生槍擊案，2名青少年中彈身亡，另有3人受...

涉收利比亞前獨裁者巨資 法前總統沙克吉遭判5年

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，廿五日遭巴黎法院判刑五年並罰款十萬歐元（約台幣三五八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。