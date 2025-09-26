德國有感中俄威脅 未來5年將砸1.2兆元投入太空國防

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，德國為了因應俄羅斯和中國帶來的威脅，從現在起至2030年將在太空國防領域投入350億歐元（約新台幣1兆2460億元）發展各項業務。

法新社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在德國工業聯盟（Federation of German Industries，BDI）舉辦的太空大會上表示：「俄中兩國近幾年已迅速拓展其太空作戰能力。他們能夠干擾、阻斷、操控甚至直接摧毀衛星。」

他提醒：「太空沒有國界或大陸之分。在那裡，俄羅斯和中國就是我們隔壁鄰居。」

佩斯托瑞斯透露，德國將建造「讓我們能夠有效自我防衛，以及嚇阻太空中潛在敵手」的軍事結構。

他指出，德國的太空安全架構將包括「1套由衛星群、地面站、成功發射設施和相關服務組成的強韌系統」，以及「對所有太空系統的資安防護」。

佩斯托瑞斯表示，德國「正在利用雷達、望遠鏡及未來部署的太空監測衛星，來改善我們對軌道的狀況覺知（situational awareness）」。

他說，德國打算最晚到了2030年，在上述種種計畫合計投入350億歐元預算。