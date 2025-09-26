是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸
美國總統川普25日公開表示，他不會讓以色列併吞約旦河西岸；川普表示，以色列做得已經夠了，是時候停手了。
美國政治新聞網站Politico引述消息人士透露，川普23日出席聯合國大會之際，於閉門會議中向阿拉伯及穆斯林國家領袖承諾，不會允許以色列併吞約旦河西岸。
川普25日於白宮簽署行政命令，他接受媒體訪問時公開表示，他不會讓以色列併吞西岸，川普並指出，他已向以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）傳遞這項消息。
不過，川普也說，無論他有沒有告知內唐亞胡，他都不會允許以色列這麼做；川普說，做得已經夠了，是時候該停手了。
據了解，阿拉伯領袖曾向川普表明，以色列對西岸的任何入侵，都會讓「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords) 玩完。
「亞伯拉罕協議」是2020年以色列威脅併吞西岸時，阿拉伯聯合大公國提出恢復與以色列關係，來換取對方承諾不吞併後達成的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言