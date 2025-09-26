是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

美國總統川普25日公開表示，他不會讓以色列併吞約旦河西岸；川普表示，以色列做得已經夠了，是時候停手了。

美國政治新聞網站Politico引述消息人士透露，川普23日出席聯合國大會之際，於閉門會議中向阿拉伯及穆斯林國家領袖承諾，不會允許以色列併吞約旦河西岸。

川普25日於白宮簽署行政命令，他接受媒體訪問時公開表示，他不會讓以色列併吞西岸，川普並指出，他已向以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）傳遞這項消息。

不過，川普也說，無論他有沒有告知內唐亞胡，他都不會允許以色列這麼做；川普說，做得已經夠了，是時候該停手了。

據了解，阿拉伯領袖曾向川普表明，以色列對西岸的任何入侵，都會讓「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords) 玩完。

「亞伯拉罕協議」是2020年以色列威脅併吞西岸時，阿拉伯聯合大公國提出恢復與以色列關係，來換取對方承諾不吞併後達成的。