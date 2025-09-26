巴西東北部學校爆槍響 2青少年中彈身亡

巴西東北部塞阿拉州（Ceara）索布拉爾鎮（Sobral）一所學校的停車場今天發生槍擊案，2名青少年中彈身亡，另有3人受傷。

法新社報導，塞阿拉州政府在聲明中表示，「犯嫌在學校的人行道上開槍，子彈擊中學校停車場內的被害人」，「一名被害人身上被查獲一定劑量的毒品、一具精密電子磅秤以及包裝物」。

警界消息人士對法新社記者透露，做案槍手不只一人且騎乘摩托車。

塞阿拉州州長福瑞塔斯（Elmano de Freitas）在社群平台X上發文，對這起「令人無法接受」的暴力事件表達「深切哀痛」，並稱他已指示在案發區域增派警力來「追緝罪犯」。

近年來，販毒幫派的勢力急速擴展至巴西貧困的東北地區，巴西正忙於應對日益增加的幫派械鬥案。