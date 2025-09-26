聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／陸甩戰狼外交 爭取正面評價

聯合報／ 本報記者陳政錄

第八十屆聯合國大會正在紐約召開，相較美國總統川普親自出席「罵遍」全球，甚至痛批遭「三重破壞」，中國大陸接連兩天分別由國家主席習近平、總理李強就氣候變遷、全球貿易做出看似「讓步」的表態，在近年各類國際舞台多成為強勢領導人的表演場下，中方似在「以退為進」，藉機塑造正面形象爭取更多國際支持。

本屆聯合國大會，在美俄阿拉斯加鋒會、上合天津峰會、中共九三北京閱兵等國際大事件後，以及中美持續展開經貿會談、以巴衝突未歇等背景下召開，接下來的十月，國際還將迎來東協峰會、南韓慶州ＡＰＥＣ峰會，和可能的「川習會」。

在此之下，儘管此次聯大主題為「攜手共進」，旨在重申多邊主義和團結承諾，應對全球挑戰等，但在川普個人秀的失焦下，「團結」二字似乎已被拋於腦後，更遑論有所建樹。

而相較川普的「罵遍」全球，大陸先是國務院總理李強提出，不尋求ＷＴＯ特別待遇，後由習近平宣布，中方承諾明確減排目標，乍看下似乎出現兩極對比，卻也與近幾年川普在任時的多數情況相似，即看著川普的「他橫任他橫」，中方則在另一頭甩開戰狼外交形象，積極攏絡全球南方、爭取西方世界支持。

這場聯合國大會，既是川普「強人秀」現場，也是中國大陸為接下來ＡＰＥＣ峰會、川習會，乃至再下個月的聯合國氣候變化大會鋪路，在上談判桌前準備籌碼的場域。

川普 聯合國 川習會 習近平 李強

延伸閱讀

美前國安顧問指「川普把台交給陸擺布」 翁履中：隨時恐被交易的籌碼

ICE槍案／克魯茲：別妖魔化ICE 紐森：如川普私人軍隊

聯國電扶梯故障 與白宮互相指責

川普突挺烏稱靠歐盟能贏回國土 歐洲官員直言「他在甩鍋」

相關新聞

聯合國氣候變化峰會 習近平首提減排目標

大陸國家主席習近平於當地時間二十四日，在紐約的聯合國氣候變化峰會透過視訊宣布，到二○三五年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放...

涉收利比亞已故獨裁者巨資…沙克吉判5年！成為第一個坐牢的法前總統

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，25日遭巴黎法庭判刑5年並罰款10萬歐元（約台幣35...

各國一致拚減排！陸展強國形象 美自顯孤立

廿四日聯合國氣候變化大會，全球絕大多數國家齊聚一堂，做出今後十年減排溫室氣體的最新承諾。包括中國大陸及俄羅斯的地緣政治主...

涉收利比亞前獨裁者巨資 法前總統沙克吉遭判5年

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，廿五日遭巴黎法院判刑五年並罰款十萬歐元（約台幣三五八...

觀察站／陸甩戰狼外交 爭取正面評價

第八十屆聯合國大會正在紐約召開，相較美國總統川普親自出席「罵遍」全球，甚至痛批遭「三重破壞」，中國大陸接連兩天分別由國家...

丹麥多座機場遭無人機闖入 北約秘書長呂特：嚴肅看待

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，丹麥多座機場遭無人機闖入，北約對此嚴肅看待，並將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。