各國一致拚減排！陸展強國形象 美自顯孤立

廿四日聯合國氣候變化峰會，全球絕大多數國家齊聚一堂，做出今後十年減排溫室氣體的最新承諾。包括中國大陸及俄羅斯的地緣政治主要國家、查德的最貧困國家，委內瑞拉、敘利亞和伊朗也參加，卻不見美國。紐約時報同日報導說，這充分顯示美國的孤立。

幾乎沒有比氣候變化，還會令美國在國際間陷入如此外交孤立的議題。川普對再生能源的敵意，在廿三日的聯大演說中一覽無遺，他聲稱氣候變化是「史上最大騙局」，若各國不擺脫這場綠色詐騙，就會「走向失敗」。這與一些國家正快速興建風力發電場、太陽能光電陣列及其他再生能源格格不入。這股興建再生能源基礎設施的熱潮甚至包含像沙烏地阿拉伯般的產油巨擘。

中國大陸國家主席習近平廿四日承諾未來十年減排百分之七至十的溫室氣體，這是中國首度訂定減排目標，習近平在演說中還暗諷美國。分析家表示，北京此舉展現自己是希望運用綠色轉型的超級強國形象。

美國哈佛大學學者布瑞莫指出，川普否認氣候變化的最新演說，等於將碳能源以外的新興能源市場拱手讓給中國，聽任中國成為全球最強大的電力大國，長期與他「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的目標背道而馳。

聯合國秘書長古特瑞斯廿四日在該大會開幕致詞表示，「我們處於新能源時代的伊始」。根據控制全球暖化的二○一五年巴黎協定，全球幾乎所有國家均同意每五年提交減排計畫。廿四日的前述大會感覺就像全球領袖繳交稍微遲交的回家作業般。

拜登政府在美國總統川普一月回任前不久，才提交美方更新後的減排承諾，但川普第二任宣布退出巴黎協定。古特瑞斯發言人杜雅里克一月證實，美國的退出預定明年一月廿七日正式生效。