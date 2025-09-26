聽新聞
聯合國氣候變化峰會 習近平首提減排目標

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國家主席習近平廿五日在紐約聯合國氣候變化峰會發表視訊致詞。新華社
大陸國家主席習近平廿五日在紐約聯合國氣候變化峰會發表視訊致詞。新華社

大陸國家主席習近平於當地時間二十四日，在紐約的聯合國氣候變化峰會透過視訊宣布，到二○三五年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降百分之七至十，基本建成「氣候適應型社會」。這是大陸作為最大溫室氣體排放國，首次設定明確減排目標，但也有評論稱仍未達預期。

習近平還宣布，屆時大陸非化石能源消費占能源消費總量的比重將達到百分之三十以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到二○二○年的六倍以上、力爭達到三十六億千瓦，森林蓄積量達到二百四十億立方公尺以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，「氣候適應型社會」基本建成。

對於上述目標，習近平說，這是對照巴黎協定要求、體現最大努力制定的目標，「完成這一目標，需要中國自身付出艱苦努力，也需要有利和開放的國際環境。我們有決心、有信心兌現承諾」。

這是大陸首次就中短期的減排目標，提出明確數字。在此之前，習近平曾於二○二○年的第七十五屆聯合國大會上，提出二○三○年碳達峰、二○六○年碳中和的「雙碳目標」。

此次宣布，距離將於十一月在巴西舉行的第三十屆聯合國氣候變化大會（ＣＯＰ30）僅一個多月，屆時各國須提交新的氣候計畫，以限制全球暖化

美國總統川普近日親自出席紐約的聯合國大會發表演說，強烈抨擊氣候變遷是「騙局」，左批大陸、右批歐盟邁向乾淨能源下，兩相對比更為強烈。

不過，由於大陸作為全球最大的溫室氣體排放國，美聯社報導引述哥倫比亞前總統桑托斯認為，大陸最新的氣候目標「太保守」，認為大陸必須走得更遠更快；ＢＢＣ報導也引述綠色和平東亞分部全球政策顧問姚喆表示，即使對抱持保守預期的人來說，內容（中方目標）仍令人失望。

上述分析是基於聯合國政府間氣候變化專門委員會（ＩＰＣＣ），為避免對生態系統造成挑戰性影響，而在報告中提出的將全球升溫限制在攝氏一點五度內的目標。ＢＢＣ報導引述分析師稱，「任何低於百分之三十的減排都無法與一點五度目標相符」。

大陸積極發展非化石能源。圖為今年九月初內蒙古鄂爾多斯庫布其沙漠裡的杭錦旗朔方太陽能大基地。新華社
大陸積極發展非化石能源。圖為今年九月初內蒙古鄂爾多斯庫布其沙漠裡的杭錦旗朔方太陽能大基地。新華社

