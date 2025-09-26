涉收利比亞前獨裁者巨資 法前總統沙克吉遭判5年

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，廿五日遭巴黎法院判刑五年並罰款十萬歐元（約台幣三五八萬元），法官宣布即使他提出上訴也將強制入獄。

檢察官將有一個月時間通知沙克吉何時入獄，七十歲的沙克吉將成為史上第一個坐牢的法國前總統。他喊冤並誓言上訴，稱判決不公形同「醜聞」。

沙克吉於二○○七至二○一二年擔任法國總統，他被控使用格達費的資金進行二○○七年總統大選競選活動，交換條件是協助格達費改善名聲。

法官嘉瓦里諾判決，沙克吉允許親信接觸利比亞官員為其競選活動獲取資金，但沒有足夠證據證明他是非法競選資金受益者，因此他被控共謀罪成立，但收賄和非法籌措競選資金等罪名獲判無罪。

此案二○一三年開始調查，起因是格達費之子薩義夫指控沙克吉收受格達費數千萬歐元。法籍黎巴嫩裔軍火商塔基耶廷二○一四年聲稱，他有證據證明，沙克吉就任總統後，這筆多達五千萬歐元（約台幣十七點九億元）款項仍繼續支付。

沙克吉二○一二年連任失敗後官司纏身。去年二月，他因二○一二年連任選戰超支違反選舉法並試圖掩飾，被判刑一年，此案仍在上訴中。二○二一年，沙克吉因在二○一四年試圖賄賂法官被判刑三年，其中二年暫緩執行，巴黎上訴法院去年裁定沙克吉可配戴電子腳鐐在家服刑。