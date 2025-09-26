聽新聞
0:00 / 0:00

涉收利比亞前獨裁者巨資 法前總統沙克吉遭判5年

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
法國前總統沙克吉25日抵達巴黎法院準備出庭。路透
法國前總統沙克吉25日抵達巴黎法院準備出庭。路透

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，廿五日遭巴黎法院判刑五年並罰款十萬歐元（約台幣三五八萬元），法官宣布即使他提出上訴也將強制入獄。

檢察官將有一個月時間通知沙克吉何時入獄，七十歲的沙克吉將成為史上第一個坐牢的法國前總統。他喊冤並誓言上訴，稱判決不公形同「醜聞」。

沙克吉於二○○七至二○一二年擔任法國總統，他被控使用格達費的資金進行二○○七年總統大選競選活動，交換條件是協助格達費改善名聲。

法官嘉瓦里諾判決，沙克吉允許親信接觸利比亞官員為其競選活動獲取資金，但沒有足夠證據證明他是非法競選資金受益者，因此他被控共謀罪成立，但收賄和非法籌措競選資金等罪名獲判無罪。

此案二○一三年開始調查，起因是格達費之子薩義夫指控沙克吉收受格達費數千萬歐元。法籍黎巴嫩裔軍火商塔基耶廷二○一四年聲稱，他有證據證明，沙克吉就任總統後，這筆多達五千萬歐元（約台幣十七點九億元）款項仍繼續支付。

沙克吉二○一二年連任失敗後官司纏身。去年二月，他因二○一二年連任選戰超支違反選舉法並試圖掩飾，被判刑一年，此案仍在上訴中。二○二一年，沙克吉因在二○一四年試圖賄賂法官被判刑三年，其中二年暫緩執行，巴黎上訴法院去年裁定沙克吉可配戴電子腳鐐在家服刑。

格達費 法國 證據 利比亞 收賄 罰款 上訴法院 醜聞

延伸閱讀

收利比亞已故獨裁者巨資選總統 法前總統沙克吉遭定罪

賴總統赴花蓮視察問「縣府有來嗎？」 徐榛蔚指揮救災行程撞期未與會

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

菲總統會見陸大使：菲奉行一中政策 台灣問題是中國內政

相關新聞

涉收利比亞已故獨裁者巨資…沙克吉判5年！成為第一個坐牢的法前總統

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，25日遭巴黎法庭判刑5年並罰款10萬歐元（約台幣35...

貝森特：99%先進晶片在台灣生產 是最大單一風險

美國財長貝森特廿四日又一次點名台灣，提到全球九成九的先進晶片都在台灣生產，已成為國際經濟面臨的最大單一風險，就風險管理而...

涉收利比亞前獨裁者巨資 法前總統沙克吉遭判5年

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，廿五日遭巴黎法院判刑五年並罰款十萬歐元（約台幣三五八...

丹麥多座機場遭無人機闖入 北約秘書長呂特：嚴肅看待

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，丹麥多座機場遭無人機闖入，北約對此嚴肅看待，並將...

中日韓將大砍乙烯產能 台灣石化類股迎利多？

東亞石化業即將展開數十年來規模最大的調整，中國大陸、日本和南韓計劃關閉老舊石腦油裂解設施，預料將導致乙烯產能2027年前...

義大利、西班牙派軍艦 保護蘇穆德船隊前往加薩

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周三（9月24日）在羅馬表示，義大利海軍出動兩艘護衛艦協助海上任何救援行動。此前，西班牙首相桑切斯也下令西班牙海軍部署一艘艦艇…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。