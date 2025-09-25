路透：大陸無人機專家赴俄 與軍火商進行技術研發

快訊

中央社／ 北京25日綜合外電報導

路透社引述2名歐洲安全官員和相關文件報導，中國無人機專家多次赴俄羅斯，與俄國國營軍火商IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol）就軍用無人機進行技術研發。

報導指出，中國無人機專家自去年第2季以來，已造訪IEMZ庫波爾超過6次。該公司也在這段期間透過俄方中間商，進口中國製攻擊無人機和無人偵察機。

路透社去年9月披露，IEMZ庫波爾在中國與當專家合作，開發一款新無人機Garpiya-3。如今，路透首次披露中國技術團隊深入參與俄羅斯本地軍用無人機測試及技術工作等細節。

這些匿名安全官員指出，這項合作反映IEMZ庫波爾與中國企業針對無人機開發的關係日益緊密。

中國外交部對這項合作表示不知情，克里姆林宮、俄羅斯國防部以及IEMZ庫波爾暫未回應路透社置評請求。

路透社取得的商業發票和銀行對帳單等文件顯示，IEMZ庫波爾於去年取得中國無人機製造商四川愛易航空科技公司（Sichuan AEE）生產的10多架單程攻擊無人機。

根據安全官員說法與路透社檢視過的文件，這些無人機由俄羅斯國防採購商TSK Vektor供應；該公司已遭美國和歐盟（EU）制裁。TSK Vektor與四川愛易航空科技公司暫未回應路透社置評請求。

美國與歐洲政府持續關切中國公司協助俄企生產軍備一事，並對部分俄國企業祭出制裁。路透社7月報導，IEMZ庫波爾正採用中國零組件（包括引擎）量產Garpiya長程攻擊無人機。

該機型參考伊朗無人機「見證者」（Shahed）的設計，可長距離自主飛行至預定目標後俯衝自爆。

烏克蘭軍事情報機關在發給路透社的聲明中表示，俄羅斯正在部署這款遠程無人機，以攻擊烏克蘭境內深處的平民與軍事目標，每個月動用約500架次。

這2名安全官員指出，中國少量運送攻擊無人機至俄羅斯，加上中方專家赴俄進行技術合作，可能意味IEMZ庫波爾有意擴產更多新型無人機。

路透社無法獨自核實這批無人機出貨原因，以及中國專家赴俄工作的具體內容。

