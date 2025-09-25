丹麥多座機場遭無人機闖入 北約秘書長呂特：嚴肅看待

快訊

中央社／ 布魯塞爾/哥本哈根25日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，丹麥多座機場遭無人機闖入，北約對此嚴肅看待，並將積極確保關鍵基礎設施的安全。法新社
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，丹麥多座機場遭無人機闖入，北約對此嚴肅看待，並將積極確保關鍵基礎設施的安全。法新社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，丹麥多座機場遭無人機闖入，北約對此嚴肅看待，並將積極確保關鍵基礎設施的安全。

綜合法新社和路透社的報導，呂特在社群平台X上發文表示：「剛才與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）針對無人機情況進行討論，我們對此嚴肅看待。」

呂特還說：「北約盟國與丹麥正合作研議相關措施，以確保關鍵基礎設施的安全與保護。」

呂特今天表示，他支持美國總統川普的看法。川普本週表示，如有必要，北約成員國應該在俄羅斯無人機和飛機進入其領空時將其擊落。

呂特今天接受美國福斯新聞頻道（Fox News）脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）訪問時說：「如果有必要的話。所以我完全同意川普總統的看法。如果真的有必要的話。」

他表示，北約軍隊已受過相關訓練，能評估這類威脅，必要時會判斷要護送俄羅斯飛機離開盟國領空，還是採取進一步行動。

丹麥總理佛瑞德里克森今天表示，本週丹麥多座機場遭無人機闖入而出現營運中斷，她已與北約秘書長呂特針對此事件交換意見。

佛瑞德里克森在X發文表示，她與呂特討論了「丹麥機場遭無人機干擾的嚴峻局勢」，雙方同意北約將與丹麥攜手合作，研議共同維護機場安全的相關措施。

針對丹麥機場本週兩度因無人機闖入而被迫關閉，俄羅斯駐丹麥大使館今天表示，俄方「堅決否認」外界對俄羅斯和這些事件有關的臆測，並稱這些事件是「刻意策劃的挑釁」。

俄羅斯大使館在社群平台發文說：「近期關於丹麥機場運作遭到干擾事件，顯然是精心安排的挑釁行動。」貼文還說：「俄方堅決否認關於牽涉其中的不實臆測。」

