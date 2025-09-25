近20年首見！路透：越共總書記蘇林10月將訪問北韓

路透社引述兩位越南官員的說法指出，越南共產黨中央委員會總書記蘇林預計下個月造訪北韓，這會是近20年來首度有越南領導人訪問北韓。

路透社今天報導，根據越南駐平壤大使館，同為共產國家的越南和北韓外交關係緊密，但目前沒有貿易往來。

越南及北韓當局都尚未正式宣布這趟訪問行程，越南外交部與北韓駐河內大使館皆沒回覆路透社的置評請求。

兩位越南官員拒絕透露出訪具體時間以及可能討論的議題，但其中一位官員表示，蘇林將會晤北韓領導人金正恩。

上次有越南領導人造訪北韓可追溯到2007年，當時的越共總書記農德孟赴北韓進行為期3天訪問。