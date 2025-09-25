涉收利比亞已故獨裁者巨資…沙克吉判5年！成為第一個坐牢的法前總統

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國前總統沙克吉25日抵達巴黎法院準備出庭。路透
法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，25日遭巴黎法庭判刑5年並罰款10萬歐元（約台幣358萬元），法官並宣布即使他提出上訴也必須先入監服刑。

BBC報導，70歲的沙克吉將在幾天內被送進巴黎監獄，成為史上第一個坐牢的法國前總統。沙克吉喊冤並表示將上訴，稱判決不公形同「醜聞」。

沙克吉於2007至2012年擔任法國總統，他被控使用格達費的資金進行2007年總統大選競選活動，交換條件是協助格達費改善他在西方國家的名聲。

法官嘉瓦里諾判決，沙克吉允許親信接觸利比亞官員，以便為其競選活動獲取資金支持，但沒有足夠的證據證明他是非法競選資金的受益者，因此他被控共謀罪成立，但收賄和非法籌措競選資金等罪名都獲判無罪。

此案在2013年開始調查，起因是兩年前利比亞領導人格達費之子薩義夫指控沙克吉收受格達費數千萬歐元資金。

法籍黎巴嫩裔軍火商塔基耶廷2014年聲稱，他有書面證據可以證明，沙克吉的競選活動受到利比亞提供的大量資金贊助，而且沙克吉就任總統後，這筆多達5000萬歐元（約台幣17.9億元）款項仍在繼續支付。

沙克吉2012年連任失敗後成為多項刑事調查目標。去年2月，沙克吉因2012年連任選戰支出過多違反選舉法，還聘請公關公司掩蓋，遭法院判處1年有期徒刑。此案仍在上訴中。

2021年，沙克吉因在2014年試圖賄賂法官被判刑3年，其中2年暫緩執行。巴黎上訴法院去年12月裁定，沙克吉可配戴電子腳鐐在家服刑，讓他躲過牢獄之災。

