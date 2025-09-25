快訊

「台海攸關全球經濟」 法國智庫報告：法國應強化戰略部署

中央社／ 巴黎25日專電
法國智庫「國際暨戰略關係研究所」（IRIS）發布報告，強調台灣海峽攸關全球供應鏈及歐洲利益，法國應預判一旦緊張情勢升級可能發生的混亂，在外交、經濟和軍事上部署應對措施。兩岸、台海示意圖。圖／AI生成

法國智庫「國際暨戰略關係研究所」（IRIS）發布報告，強調台灣海峽攸關全球供應鏈及歐洲利益，法國應預判一旦緊張情勢升級可能發生的混亂，在外交、經濟和軍事上部署應對措施。

IRIS本月發布「台灣海峽面臨競爭和潛在危機考驗：法國的戰略挑戰和選擇」報告，闡述台灣海峽極具戰略重要性，乘載全球20%以上的海洋運輸，2024年運輸總額達2.45兆美元，且是中美之間因戰略競爭、技術競爭、意識形態對立而形成緊張關係中的焦點。

此外，台灣在全球半導體生產方面占據核心地位，製造高達9成的最先進晶片。由於法國與歐洲的利益與海運安全、技術供應鏈緊密連結，一旦台海軍事衝突升級，可能衍生嚴重影響。

自2018年以來，法國將自身定位為印度太平洋區域的重要勢力，希望透過捍衛多邊模式和夥伴關係，成為一股「平衡力量」，繼而為夾在中美之間的國家提供「第3條道路」。

報告整理台海危機的多種假想情境，包括局部隔離以至全面封鎖、精準打擊和高密度網路攻擊，以及實際入侵。其中入侵對於中國與美國及其盟友發生直接、立即衝突的風險最高，其政治、軍事和人員代價對中國來說也是有風險的賭注。

報告指出，台海軍事情勢升級將嚴重影響全球經濟，歐洲和法國也躲不過，先是供應鏈和貿易往來突然中斷，最受衝擊的將是汽車、電子、電信等最依賴亞洲進口零件的產業。

貿易往來中斷也將促使能源和原物料價格上漲，戰略性原物料和零件短缺也將阻礙工業生產及對亞洲出口，並引發金融市場動盪。

歐洲韌性將取決於多項因素，其中最重要的兩項分別是供應鏈多元化，以及強化歐洲半導體等戰略性零件生產。

萬一台海情勢升級，報告針對法國可採取的立場提出建議。

首先是在外交上尋找解決方案和施壓。法國可向聯合國安全理事會提出決議，呼籲緩和局勢並尊重台海現狀，也可在七大工業國集團（G7）採取同樣行動，成立臨時的志願聯盟。若談判失敗，可考慮對中國採取漸進式外交措施，例如加強與台灣的外交聯繫。

其次是保護和撤離僑民、強化區域軍事部署，以及保護在台灣的企業、擬定產業緊急計畫和經濟支援措施，一旦危機加劇，法國和歐洲國家可啟動戰略儲備、重組供應鏈。

此外，基於台海航行自由對貿易、經濟和全球秩序至為關鍵，法國可確保航線安全，依據事態升級的性質，盟國之間可商定維持海上往來暢通或建立替代航線的措施；萬一情勢惡化，也可與美國海軍、歐洲及亞洲海軍聯合作戰巡邏，展示海上嚇阻力。

若台灣遭到直接攻擊或長期封鎖，將立即對台灣人民造成人道衝擊，法國可在國際授權框架下提供人道援助，派遣醫療和民防團隊，確保透過空運或海運運送必要物資，並提供非戰鬥性後勤支援及動員國際社會。

最後是軍事支援或干預的假設，但這仍是敏感議題，且取決於盟軍要求或國際授權。此一假設有兩種選項，一是間接貢獻，涉及提供情報工具和保護以支援盟軍行動；二是有限度干預，法國海軍部隊可考慮加入直接參與的盟軍部隊，例如海空護航、空中偵察等。

法國及其歐洲夥伴也可接受確保次要戰區的任務，中國及其潛在支持者俄羅斯、伊朗、北韓可能會在這些戰區採取牽制行動。

報告最終寫道，台海情勢升級和高強度衝突的假設已不只是預測，而是愈來愈有可能在10年內發生的戰略情境，法國面對這樣的前景，不能僅持觀望態度，應預判可能出現的混亂，加強目前規模不足的區域民事和軍事部署。

法國 台海 軍事 供應鏈 台灣海峽 半導體

