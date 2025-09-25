被控於2007年收受非法獻金 前法國總統沙柯吉遭判5年徒刑
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）被控2007年總統大選競選期間收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）非法政治獻金，今天遭巴黎法院判處5年徒刑。
法新社報導，法院裁定，沙柯吉之後須入獄服刑，檢察官將有1個月時間通知這位前國家元首何時入監。即使70歲的沙柯吉提出上訴，強制入獄的措施仍將執行。
沙柯吉表示，他在獄中仍將抬頭挺胸睡覺，並誓言提出上訴。
沙柯吉於2007年至2012年期間執政，大選慘敗卸任以來即官司纏身。
今年6月，沙柯吉因貪汙和濫權被判有罪，遭撤回法國最高榮譽「法國榮譽軍團勳章」（Legion of Honour），成為第2位被撤銷此勳章的前國家元首，第1位是與納粹合作的貝當（Philippe Petain）。貝當1945年8月因通敵叛國被判有罪。
