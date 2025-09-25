快訊

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

被控於2007年收受非法獻金 前法國總統沙柯吉遭判5年徒刑

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）被控2007年總統大選競選期間收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）非法政治獻金，今天遭巴黎法院判處5年徒刑。美聯社
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）被控2007年總統大選競選期間收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）非法政治獻金，今天遭巴黎法院判處5年徒刑。美聯社

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）被控2007年總統大選競選期間收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）非法政治獻金，今天遭巴黎法院判處5年徒刑。

法新社報導，法院裁定，沙柯吉之後須入獄服刑，檢察官將有1個月時間通知這位前國家元首何時入監。即使70歲的沙柯吉提出上訴，強制入獄的措施仍將執行。

沙柯吉表示，他在獄中仍將抬頭挺胸睡覺，並誓言提出上訴。

沙柯吉於2007年至2012年期間執政，大選慘敗卸任以來即官司纏身。

今年6月，沙柯吉因貪汙和濫權被判有罪，遭撤回法國最高榮譽「法國榮譽軍團勳章」（Legion of Honour），成為第2位被撤銷此勳章的前國家元首，第1位是與納粹合作的貝當（Philippe Petain）。貝當1945年8月因通敵叛國被判有罪。

法國 大選 政治獻金

延伸閱讀

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

名嘴指堰塞湖溢流當晚歡樂宴總統府駁斥 羅智強：民進黨還想著卸責

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

檢方舉證不足被控賄選無罪 蕭景田：還我清白

相關新聞

涉收利比亞已故獨裁者巨資…沙克吉判5年！成為第一個坐牢的法前總統

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，25日遭巴黎法庭判刑5年並罰款10萬歐元（約台幣35...

丹麥多座機場遭無人機闖入 北約秘書長呂特：嚴肅看待

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，丹麥多座機場遭無人機闖入，北約對此嚴肅看待，並將...

中日韓將大砍乙烯產能 台灣石化類股迎利多？

東亞石化業即將展開數十年來規模最大的調整，中國大陸、日本和南韓計劃關閉老舊石腦油裂解設施，預料將導致乙烯產能2027年前...

義大利、西班牙派軍艦 保護蘇穆德船隊前往加薩

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周三（9月24日）在羅馬表示，義大利海軍出動兩艘護衛艦協助海上任何救援行動。此前，西班牙首相桑切斯也下令西班牙海軍部署一艘艦艇…

近20年首見！路透：越共總書記蘇林10月將訪問北韓

路透社引述兩位越南官員的說法指出，越南共產黨中央委員會總書記蘇林預計下個月造訪北韓，這會是近20年來首度有越南領導人訪問...

「台海攸關全球經濟」 法國智庫報告：法國應強化戰略部署

法國智庫「國際暨戰略關係研究所」（IRIS）發布報告，強調台灣海峽攸關全球供應鏈及歐洲利益，法國應預判一旦緊張情勢升級可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。