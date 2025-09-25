義大利、西班牙派軍艦 保護蘇穆德船隊前往加薩

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周三（9月24日）在羅馬表示，義大利海軍出動兩艘護衛艦協助海上任何救援行動。此前，西班牙首相桑切斯也下令西班牙海軍部署一艘艦艇，在蘇穆德（Sumud）船隊需要援助時發揮作用。桑切斯說，西班牙公海巡邏艇定於周四從卡塔赫納出發加入船隊的護航。

據德新社報導，蘇穆德船隊中的美國NGO組織CODEPINK說，全球蘇穆德船隊於今年8月底從巴塞羅那出發以來，至少發生了11起襲擊事件。一位活動人士周三稱，夜間有「15或16架無人機」來襲。

目前，蘇穆德船隊的大約50艘船位於希臘克裡特島附近，他們的目標是打破以色列對加薩地帶的海上封鎖，運送人道主義物資。船隊的活動人士表示，他們遭到了「閃光彈、爆炸性照明彈和可疑化學物質」的攻擊。

在特拉維夫，以色列外交部表示將「採取所有必要措施，防止船隊進入戰區，並制止任何違反合法海上封鎖的行為，同時盡一切努力確保乘客的安全。」以色列將蘇穆德船隊稱為「哈馬斯船隊」，並提議在加薩以北幾公裡處的以色列港口阿什凱隆卸載援助物資。

船隊成員中包括兩名義大利左翼反對派議員。義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）敦促以色列確保任何軍事行動必須遵守國際法並保持高度謹慎。

這支被稱為「全球蘇穆德艦隊」（GSF）的艦隊數度發布視頻，顯示幾起夜間爆炸，據稱這些爆炸是眩暈手榴彈，旨在通過巨大的爆炸聲和明亮的閃光迷惑目標。「蘇穆德」在阿拉伯語中是堅定的意思。

【 本文章由德國之聲授權提供】