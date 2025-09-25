快訊

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

義大利、西班牙派軍艦 保護蘇穆德船隊前往加薩

德國之聲／ 德國之聲
西班牙海軍的「狂怒號」流星級近海巡邏艦停靠在西班牙穆爾西亞省卡塔赫納的拉庫拉碼頭；該艦準備從卡塔赫納前往加薩地帶，為全球薩穆德船隊護航。歐新社
西班牙海軍的「狂怒號」流星級近海巡邏艦停靠在西班牙穆爾西亞省卡塔赫納的拉庫拉碼頭；該艦準備從卡塔赫納前往加薩地帶，為全球薩穆德船隊護航。歐新社

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周三（9月24日）在羅馬表示，義大利海軍出動兩艘護衛艦協助海上任何救援行動。此前，西班牙首相桑切斯也下令西班牙海軍部署一艘艦艇，在蘇穆德（Sumud）船隊需要援助時發揮作用。桑切斯說，西班牙公海巡邏艇定於周四從卡塔赫納出發加入船隊的護航。

據德新社報導，蘇穆德船隊中的美國NGO組織CODEPINK說，全球蘇穆德船隊於今年8月底從巴塞羅那出發以來，至少發生了11起襲擊事件。一位活動人士周三稱，夜間有「15或16架無人機」來襲。

目前，蘇穆德船隊的大約50艘船位於希臘克裡特島附近，他們的目標是打破以色列對加薩地帶的海上封鎖，運送人道主義物資。船隊的活動人士表示，他們遭到了「閃光彈、爆炸性照明彈和可疑化學物質」的攻擊。

在特拉維夫，以色列外交部表示將「採取所有必要措施，防止船隊進入戰區，並制止任何違反合法海上封鎖的行為，同時盡一切努力確保乘客的安全。」以色列將蘇穆德船隊稱為「哈馬斯船隊」，並提議在加薩以北幾公裡處的以色列港口阿什凱隆卸載援助物資。

船隊成員中包括兩名義大利左翼反對派議員。義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）敦促以色列確保任何軍事行動必須遵守國際法並保持高度謹慎。

這支被稱為「全球蘇穆德艦隊」（GSF）的艦隊數度發布視頻，顯示幾起夜間爆炸，據稱這些爆炸是眩暈手榴彈，旨在通過巨大的爆炸聲和明亮的閃光迷惑目標。「蘇穆德」在阿拉伯語中是堅定的意思。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

義大利 西班牙 羅馬 以色列 爆炸 海巡

延伸閱讀

60年來敘利亞領袖第一人！夏拉聯大演說警告以色列威脅

美畫「紅線」？傳川普承諾不允許以色列併吞約旦河西岸

「承認巴勒斯坦是時間問題」日相石破茂聯大演說 譴責以色列進攻加薩

加薩人道危機加劇！ 西方20多國連署援助病患 美國未加入

相關新聞

涉收利比亞已故獨裁者巨資…沙克吉判5年！成為第一個坐牢的法前總統

法國前總統沙克吉因被控收受利比亞已故獨裁者格達費數千萬歐元非法資金，25日遭巴黎法庭判刑5年並罰款10萬歐元（約台幣35...

丹麥多座機場遭無人機闖入 北約秘書長呂特：嚴肅看待

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，丹麥多座機場遭無人機闖入，北約對此嚴肅看待，並將...

中日韓將大砍乙烯產能 台灣石化類股迎利多？

東亞石化業即將展開數十年來規模最大的調整，中國大陸、日本和南韓計劃關閉老舊石腦油裂解設施，預料將導致乙烯產能2027年前...

義大利、西班牙派軍艦 保護蘇穆德船隊前往加薩

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）周三（9月24日）在羅馬表示，義大利海軍出動兩艘護衛艦協助海上任何救援行動。此前，西班牙首相桑切斯也下令西班牙海軍部署一艘艦艇…

近20年首見！路透：越共總書記蘇林10月將訪問北韓

路透社引述兩位越南官員的說法指出，越南共產黨中央委員會總書記蘇林預計下個月造訪北韓，這會是近20年來首度有越南領導人訪問...

「台海攸關全球經濟」 法國智庫報告：法國應強化戰略部署

法國智庫「國際暨戰略關係研究所」（IRIS）發布報告，強調台灣海峽攸關全球供應鏈及歐洲利益，法國應預判一旦緊張情勢升級可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。