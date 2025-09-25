法國議員關切台灣幻象2000戰機維護 達梭公司：能確保支援台灣

法國製造的幻象2000戰機在台服役近30年，達梭飛機製造公司執行長特拉皮爾說，備用零件和維修的工業能量確實稍有下滑，但能確保支援台灣；至於是否出售更新型的飆風戰機給台灣，並不取決於他。

法國國民議會議員巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）昨天在經濟事務委員會會議中向達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）執行長特拉皮爾（Eric Trappier）提問。

身為國民議會友台小組主席的巴緹斯黛說，她在最近一次訪台期間，得知台灣政府和軍方對於幻象2000（Mirage 2000）戰機機隊運作維護的擔憂，因此想知道達梭如何協助台灣取得維修所需的必要零件，據她所知，部分零件交付時間甚至長達兩年。

她還提問，延遲交付是否與政治或外交問題有關，還是存在阻礙幻象戰機運作維護的技術考量？

特拉皮爾坦言，幻象2000戰機「壽命將盡」，在法國還會使用一段時間，但將會終止，事實上，達梭的客戶也正把幻象2000逐步換成飆風戰鬥機（Rafale）。

他說：「備用零件和維修的工業能量確實有點下滑，但我們完全能確保支援台灣。這比以前難一些，但我們做得很好。」

特拉皮爾對巴緹斯黛說：「您很清楚台灣人想要什麼，他們想要飆風戰機。而這不取決於我，我不評論是否應該賣給台灣，這不是我的責任，而是國家的責任。」

台灣於1992年向法方採購60架幻象2000戰機，1997年開始陸續交付，三角翼設計是這款戰機的鮮明象徵，但因已屆中壽期，後勤保養、作業維持費也高於其他機種，可能汰除消息偶有所聞。

法國智庫「國際暨戰略關係研究所」（IRIS）近日發布的報告提到，法國1991年批准向台灣出售6艘拉法葉級護衛艦，翌年又同意出售60架幻象2000戰機和雲母飛彈。

報告指出，法方出售無武裝的護衛艦給台灣，引發中國強烈不滿，出售幻象戰機更點燃兩國之間的重大外交危機，迫使法方正式承諾不再出售武器給台灣；但法方仍間接支援，主要是技術知識，並提供護衛艦、幻象2000、雲母飛彈的維護和現代化合約。

根據達梭官方網站介紹，飆風是可從航空母艦和地面基地起飛的多功能戰機，可執行空中優勢和防禦任務、地面支援、深度打擊、偵察、反艦打擊和核子嚇阻，出口訂單數量已超過國內訂單。