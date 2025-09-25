傳越南以石油換取俄國武器？越外交部「未聽聞」：與美談判不受影響

日前美聯社獨家取得文件，揭露越南以石油開採利益，直接換取俄國軍備，以避開美國制裁。外交部今天回應中央社表示，沒有報導的相關資訊。且越南正繼續與美方合作，致力推進雙邊貿易協議，未受報導影響。

美聯社19日根據獨家取得越南內部文件揭露，越南與俄羅斯去年建立了檯面下的付款機制，越南透過越俄合資能源計畫的利潤，秘密償還向莫斯科軍購的貸款，規避國際監管，以及美國可能依據「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）隨之而來的二級制裁。

越南外交部今天召開例行記者會，中央社在會中提問越方對此報導的評論，以及這份報導是否會影響美越正在進行的貿易關稅談判。

外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）首先回覆表示，對此報導沒有相關資訊。

范秋姮接著強調，「越南正在，也將繼續與美國合作，致力確保雙邊貿易在符合國際法以及兩方國內法的框架下繼續推進，同時確保兩國的合法利益，確保永續和公平貿易，以有利於兩國的人民與企業」。

越南評論家阮玉如瓊（Nguyễn Ngọc Như Quỳnh）22日在「亞洲時報」（Asia Times）投書，認為越南若以秘密機制購買俄國軍武，恐怕引起美國總統川普不滿，或許會像對印度般加徵50%關稅，以懲戒印度購買俄國石油。

截至目前，川普政府未對越方「以油換武」消息或美聯社報導作出正式回應。

不過美越關係似乎暫時未受影響。根據越南外交部，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨日分別會見越南國家主席梁強（Lương Cường）與外交部代理部長黎懷忠（Lê Hoài Trung）。兩人因出席第80屆聯合國大會而訪美。

盧比歐在會面中表示，川普政府將越南視為其在該地區最重要的合作夥伴之一，兩國應深化全面戰略夥伴關係，以確保貿易、投資合作，並共同維護「亞太地區的和平、穩定與繁榮」。

於此同時，越南外交部今天也宣布，俄羅斯國家杜馬（Duma，即國會）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）將於28至29日率領俄羅斯高級代表團正式訪問越南，並與國會主席陳青敏（Tran Thanh Man）共同主持第四次越俄國會合作委員會議。