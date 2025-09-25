訪台遭陸方抗議 義大利區議員回擊「嚴重干預民主」要求道歉

義大利5位倫巴底大區區議員日前訪台，引起中國駐義領事館抗議。區議員霸氣回應，「這是極嚴重干涉，是對民主制度的攻擊」，他們敦促區議會議長要求中國領事館撤回抗議聲明並正式道歉，否則區議會應斷絕與中國領事館往來。

米蘭所在的義大利倫巴底（Lombardia）大區5位區議員，9到16日應邀訪台。訪團成員皆屬執政聯盟，包括總理梅洛尼領導的「義大利兄弟黨」（Brothersof Italy）議員文杜拉（Marcello Maria Ventura）、殷斐倪齊（Diego Invernici），「義大利力量黨」（FI）議員蓋列拉（Giulio Gallera）、羅塔（Ivan Rota），「聯盟黨」（Lega）議員馬蘭奇尼（Giovanni FrancescoMalanchini）。

根據義大利媒體Agenzia Nova報導，中國駐米蘭領事館向倫巴底區議會議長提出一封措辭嚴厲的抗議函，指控倫巴底議員訪台「違反一中原則」、「干涉中國內政」、「挑釁中國主權和領土完整」，信中還以粗體大寫加強指責語氣。

●義大利區議員抗議干預民主 要求中國領事館道歉

義媒報導指出，5位區議員對於中國領事館這種行徑感到十分無法接受，已要求區議會議長羅馬尼（Federico Romani）提供信函副本，並正式向議長辦公室提出質詢。

5位訪台議員要求釐清，若中國領事館採取這種抗議手段，區議會議長擬採取何種行動，保障民選議員履行職責時的行動自由，以及義大利區議會的完整性，「因為我們機構正受到外國不可接受的干涉與嚴重侵犯。」

議員蓋列拉向義大利媒體表示，此舉是對義大利民主機構的攻擊，「中國威脅或試圖影響區域議員的自由活動，這不僅關乎個人，更是極其嚴重的問題，因為這關係到整個機構。」

蓋列拉表示，他已請求區議會議長與中國領事館交涉，要求正式道歉，「如果得不到道歉，我們區議會應斷絕與中國領事館的關係。」

●義大利區議員詳錄訪台見聞 加上國旗識別度高

多位倫巴底大區議員也在社群網路上，以圖文影片熱情介紹訪台見聞，且幾乎每篇都有標註中華民國國旗的小圖示，讓讀者可明顯分辨與中共五星旗不同。

議員羅塔逐日鉅細靡遺記載訪台心得，從拜訪台積電、外交部、陸委會、農業部，到嚐鮮鼎泰豐、逛夜市、品茶，參觀故宮與101大樓。他在訪台第5天有感而發寫下，「我愈來愈相信台灣是一個偉大的國家，擁有蓬勃發展的經濟，以及豐富的自然文化遺產。」文中「國家」一詞特別使用了大寫開頭。

議員殷斐倪齊除了每天記錄訪台行程，還拍攝影片介紹透過此次訪問台灣，為台灣與倫巴底大區開啟了更多合作潛力與商機。