收利比亞已故獨裁者巨資選總統 法前總統沙克吉遭定罪

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國前總統沙克吉25日抵達巴黎法院準備出庭。路透
英國BBC報導，法國前總統沙克吉因收受利比亞已故獨裁者格達費數百萬歐元非法資金，25日遭巴黎法庭判處犯下共謀罪。沙克吉涉嫌的其他指控，包括收賄和非法籌措競選資金皆不成立。

檢方就此案求刑7年，法官尚未宣布刑期。沙克吉仍可上訴。

現年70歲的沙克吉曾於2007至2012年擔任法國總統，他聲稱此案是出於政治動機。沙克吉被控使用格達費的資金進行2007年總統大選競選活動，檢方指控沙克吉承諾協助格達費改善他在西方國家的名聲。

這起案件調查始於2013年，當時距離時任利比亞領導人、格達費之子薩義夫首次指控沙克吉收受他父親格達費給予的數百萬歐元資金已有兩年。

法籍黎巴嫩裔軍火商塔基耶廷（Ziad Takieddine）2014年聲稱，他有書面證據可以證明，沙克吉的競選活動受到利比亞提供的大量資金贊助，而且沙克吉就任總統後，這筆多達5000萬歐元（約台幣17億8746萬元）的款項仍在繼續支付。

沙克吉的妻子、法籍義大利裔名模兼歌手卡拉布妮去年被控隱匿格達費案相關證據，以及與不法分子勾結實施詐欺，但她否認指控。

沙克吉2012年連任失敗後，已成為多項刑事調查目標。去年2月，沙克吉因2012年連任選戰支出過多違反選舉法，還聘請公關公司掩蓋，遭法院判處1年有期徒刑。此案仍在上訴中。

2021年，沙克吉因在2014年試圖賄賂法官而被定罪，成為史上第一個要入獄服刑的法國前總統。巴黎上訴法院去年12月裁定，沙克吉可配戴電子腳鐐在家服刑。

格達費 法國 利比亞 法官

