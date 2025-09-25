民眾示威要求建邦…引發警民暴力衝突！印度拉達克首府實施宵禁

英國BBC報導，民眾24日在印度聯邦直轄區拉達克（Ladakh）抗議，要求當地建邦獲得更大自治權，演變成與警方的暴力衝突，導致四人死亡，印度安全部隊在位於喜馬拉雅山山區的拉達克首府列城（Leh）實施宵禁。

24日發生的騷亂也造成數十人受傷，執政黨印度人民黨（BJP）當地一間辦公室也被縱火。政府指責領導抗議的維權人士旺楚克（Sonam Wangchuk）煽動暴力。印度內政部深夜發布聲明指出，「他（旺楚克）持續絕食，透過挑釁式提及阿拉伯之春及尼泊爾Z世代抗議，來誤導民眾」。

印度內政部說，抗議者攻擊印度人民黨辦公室並縱火，還燒毀一輛警車，造成至少30名員警受傷，「警方出於自衛不得不開槍，不幸造成一些傷亡」。

旺楚克否認煽動暴力，並停止自12日以來的絕食，呼籲民眾保持冷靜。

拉達克是多山的沙漠地區，與巴基斯坦和中國接壤，居民多為佛教徒和穆斯林。印度人民黨政府2019年將拉達克從查謨–喀什米爾邦分離，直接統治兩地，拉達克喪失半自治權。

爆發暴力衝突的列城地區居民主要是佛教徒，他們數十年來一直要求為當地人民設立獨立行政區。同時，居民主要是穆斯林的卡基爾縣（Kargil district）則希望被併入查謨–喀什米爾邦。

自2019年以來，這兩個地區合作要求建邦，並給予他們更大的自治權。

目前尚不清楚24日暴力事件的起因，但當地的抗議已持續數月。拉達克副省長古普塔24日表示，已開始針對暴力衝突進行調查。抗議者和官員間預定會在25、26日再度會面，印度聯邦政府設立的委員會也可能會在10月6日和當地領袖會面。