民眾示威要求建邦…引發警民暴力衝突！印度拉達克首府實施宵禁

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
民眾24日在印度拉達克列城示威要求建邦，一輛車被縱火燒毀。路透
英國BBC報導，民眾24日在印度聯邦直轄區拉達克（Ladakh）抗議，要求當地建邦獲得更大自治權，演變成與警方的暴力衝突，導致四人死亡，印度安全部隊在位於喜馬拉雅山山區的拉達克首府列城（Leh）實施宵禁

24日發生的騷亂也造成數十人受傷，執政黨印度人民黨（BJP）當地一間辦公室也被縱火。政府指責領導抗議的維權人士旺楚克（Sonam Wangchuk）煽動暴力。印度內政部深夜發布聲明指出，「他（旺楚克）持續絕食，透過挑釁式提及阿拉伯之春及尼泊爾Z世代抗議，來誤導民眾」。

印度內政部說，抗議者攻擊印度人民黨辦公室並縱火，還燒毀一輛警車，造成至少30名員警受傷，「警方出於自衛不得不開槍，不幸造成一些傷亡」。

旺楚克否認煽動暴力，並停止自12日以來的絕食，呼籲民眾保持冷靜。

拉達克是多山的沙漠地區，與巴基斯坦和中國接壤，居民多為佛教徒和穆斯林。印度人民黨政府2019年將拉達克從查謨–喀什米爾邦分離，直接統治兩地，拉達克喪失半自治權。

爆發暴力衝突的列城地區居民主要是佛教徒，他們數十年來一直要求為當地人民設立獨立行政區。同時，居民主要是穆斯林的卡基爾縣（Kargil district）則希望被併入查謨–喀什米爾邦。

自2019年以來，這兩個地區合作要求建邦，並給予他們更大的自治權。

目前尚不清楚24日暴力事件的起因，但當地的抗議已持續數月。拉達克副省長古普塔24日表示，已開始針對暴力衝突進行調查。抗議者和官員間預定會在25、26日再度會面，印度聯邦政府設立的委員會也可能會在10月6日和當地領袖會面。

獨家專訪／台灣企業是否涉入以色列的種族滅絕罪行？

過去曾經協助解救柬埔寨詐騙園區人口販運受害者的英國憫研顧問（Humanity Research Consultancy），近日將焦點轉回台灣，與台灣巴勒斯坦自由連線、台灣國際勞工協會（TIWA）在9月15日共同發布最新報告。文中點名多家台灣企業，早已成為協助以色列種族滅絕巴勒斯坦的共犯。

收利比亞已故獨裁者格達費巨資選總統 法前總統沙克吉遭定罪

英國BBC報導，法國前總統沙克吉因收受利比亞已故獨裁者格達費數百萬歐元非法資金，25日遭巴黎法庭判處犯下共謀罪。沙克吉涉...

泰國總理擬2026年初解散國會 預計3月舉行大選

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天表示，他計劃明年1月底之前解散國會，並於3月或4月初舉行大選

民眾示威要求建邦…引發警民暴力衝突！印度拉達克首府實施宵禁

英國BBC報導，民眾24日在印度聯邦直轄區拉達克（Ladakh）抗議，要求當地建邦獲得更大自治權，演變成與警方的暴力衝突...

歐盟主席會見李強 盼陸鼓勵俄羅斯坐上談判桌…陸方未提及俄烏戰爭

歐盟執行委員會主席范德賴恩24日在紐約會見中國國務院總理李強，表達希望中國能利用其影響力，幫助結束俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭...

規模6.3地震襲委內瑞拉　首都有感暫未傳出災損

美國地質調查所（USGS）通報，委內瑞拉西北部今天晚間發生規模6.3地震；這個地區先前才剛發生過一起規模稍小的地震

