泰國總理擬2026年初解散國會 預計3月舉行大選

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天表示，他計劃明年1月底之前解散國會，並於3月或4月初舉行大選。

路透社報導，阿努廷率領的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）先前退出為泰黨（Pheu Thai Party）主導的執政聯盟後，他在9月初贏得泰國眾議院投票，成為2023年8月以來的第3位總理。

阿努廷為了能掌權，他取得國會最大黨派人民黨（People's Party）支持，而在野的人民黨則提出一系列要求，其中包含就任總理後的4個月內舉行大選。

他面臨著扭轉經濟困境的艱鉅任務，泰國經濟正受到美國關稅、高昂家戶債務和疲弱的消費力等問題困擾。

阿努廷於昨天記者會指出，他的政府計劃採取相關措施以因應經濟問題，包括降低民眾生活成本，並透過支持農民來應對農產品價格下跌。

他還說，政府的明確政策是不支持博弈產業，排除賭場式的娛樂場所，且禁止網路賭博合法化。