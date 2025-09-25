歐盟主席會見李強 盼陸鼓勵俄羅斯坐上談判桌…陸方未提及俄烏戰爭

歐盟執行委員會主席范德賴恩24日在紐約會見中國國務院總理李強，表達希望中國能利用其影響力，幫助結束俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，並鼓勵俄羅斯坐上談判桌。不過中方會後發布的新聞稿，未提及俄烏戰爭。

這是中歐峰會7月在北京登場後，雙方高層再度會面。兩個月以來，中歐相互祭出的貿易限制措施未見化解。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）會後在X平台發文表示，她與李強進行了良好、坦誠的交流。

范德賴恩說，關於俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，她對李強發表關於維護世界和平符合歐洲和中國的共同利益的聲明表示歡迎，並向他解釋了歐洲致力於切斷俄羅斯戰爭資金來源的承諾。

范德賴恩並表示，她向中方表達了請求，希望中國能利用其影響力，幫助結束這場殺戮，並鼓勵俄羅斯坐上談判桌。「現在是外交手段的時候了，這將向世界發出強烈的信號。」

范德賴恩並表示，雙方也討論了貿易問題。歐洲對出口管制、市場准入和產能過剩的擔憂眾所周知。她讚賞中方願意本著相互理解的精神與歐方接觸。「我們都同意，我們的關係必須繼續建立信任並保持定期協調。」

不過中國外交部今天發布李強會見范德賴恩的新聞稿，未提及俄烏戰爭。

據發布，李強表示，希望歐方履行保持貿易和投資市場開放的承諾，堅持公平競爭和世貿組織規則，避免將經貿問題泛政治化、泛安全化。

李強並表示，當前國際形勢發生新的複雜變化，不穩定不確定因素還在增多。中歐作為世界重要兩極，應展現責任擔當，「堅持戰略自主」，堅守公平正義，在全球性事務中發揮更有建設性的作用，更好維護中歐和國際社會的共同利益，做世界的穩定性、確定性力量。

據中方發布，范德賴恩表示，歐方願與中方積極落實今年中歐領導人會晤共識，透過對話協商妥善解決分歧，在貿易投資、環境保護、發展援助等領域取得新的合作成果。