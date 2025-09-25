快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

聽新聞
0:00 / 0:00

規模6.3地震襲委內瑞拉　首都有感暫未傳出災損

中央社／ 卡拉卡斯24日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）通報，委內瑞拉西北部今天晚間發生規模6.3地震；這個地區先前才剛發生過一起規模稍小的地震。

這起地震震源深度為14公里，震央位於佐里亞州（Zulia）一處人煙稀少的地區，距離石油小鎮梅涅格那德（Mene Grande）約27公里。

距離震央超過600公里的委國首都卡拉卡斯（Caracas）也能感受到這起最新的地震。法新社記者報導，部分建築物搖晃，促使許多居民離開他們的公寓。

美國地質調查所表示，「這起地震並未引發重大海嘯威脅」，還說「無需採取任何行動」。

在這起地震發生前數小時，同一地區才剛發生過另一起規模6.2的地震，鄰國哥倫比亞和加勒比海的阿魯巴（Aruba）、古拉索（Curacao）和波納爾（Bonaire）等島嶼都感受到震動。

目前尚未傳出重大災情。

約80%委內瑞拉人居住在地震帶，但自1997年以來，委內瑞拉從未發生過重大地震。當年一場地震襲擊東部蘇克里州（Sucre）的加里柯（Cariaco），造成73人死亡。

1976年，卡拉卡斯發生地震，造成將近300人死亡、2000人受傷。

地震 規模 委內瑞拉

延伸閱讀

委內瑞拉總統要求與川普對話 白宮回絕

台北捷運強震儀藏身這15處 地震達5級以上採取這措施

凌晨3時20分南投地震規模4.8 最大震度3級

台灣海峽今規模5.0地震 氣象署：32年來最大、屬歐亞大陸板塊內地震

相關新聞

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

印尼作為遜尼派主政的民主國家（自由之家2025年評為「部分民主」），與中東海灣國家的教派身份相符，有助於溝通橋樑角色。更重要的是，其民主身份為親中立場提供「背書效應」，顯示民主國家不必然追隨美歐路線。

美畫「紅線」？傳川普承諾不允許以色列併吞約旦河西岸

Politico引述6位知情人士報導，美國總統川普23日會見阿拉伯和穆斯林國家領導人時承諾，不會允許以色列總理內唐亞胡吞...

南韓罕見公開情報！估北韓擁2000公斤高濃縮鈾 可製100枚核彈

朝鮮日報報導，南韓政府25日推估，北韓可能擁有高達2000公斤純度達90%的高濃縮鈾（HEU），足以製造多達100枚核彈...

規模6.3地震襲委內瑞拉　首都有感暫未傳出災損

美國地質調查所（USGS）通報，委內瑞拉西北部今天晚間發生規模6.3地震；這個地區先前才剛發生過一起規模稍小的地震

殖民時期逼4000青少女植避孕器 丹麥總理向格陵蘭道歉

丹麥政府曾於1960至70年代之間，強制對超過4000名格陵蘭青少女植入子宮內避孕器。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette ...

俄無人機頻擾歐洲領空 法國2手段全天監控

波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭俄羅斯無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。法國軍方全天候監控領空，針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。