南韓罕見公開情報！估北韓擁2000公斤高濃縮鈾 可製100枚核彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓官媒年初公布軍方試射新型洲際彈道飛彈。路透
朝鮮日報報導，南韓政府25日推估，北韓可能擁有高達2000公斤純度達90%的高濃縮鈾（HEU），足以製造多達100枚核彈。

南韓統一部長官鄭東泳25日在記者會表示，依據美國科學家聯盟（FAS）等專家推估，北韓目前的高濃縮鈾庫存量達2000公斤，「此時此刻，北韓境內4處離心機仍在運轉」。

鄭東泳說明，只要5至6公斤鈽就能製造一枚核彈，而2000公斤高濃縮鈾若專門用於軍事目的，足以生產龐大的核武庫存。根據南韓媒體，1枚核彈約需20公斤高濃縮鈾，2000公斤約可製造100枚核彈。

鄭東泳強調，「阻止北韓的核發展已是迫切課題」，但制裁恐怕難以奏效，唯一出路在於美國與北韓重啟對話。外界普遍認為，北韓持有「相當可觀」的武器級鈾，但南韓政府的這次表態屬於少見的公開確認。

報導指出，南韓國防部會在每兩年發布一次的「國防白皮書」中，納入對北韓鈽庫存的估算，但對於北韓持有多少高濃縮鈾，僅僅以「可觀數量」來描述。由於北韓可能還有未公開的鈾濃縮設施隱藏在秘密地點，因此目前北韓究竟擁有多少高濃縮鈾，仍難以精確掌握。

