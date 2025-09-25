南韓：北韓擁有2公噸高濃縮鈾 足以製造大量核武

快訊

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
北韓最高領導人金正恩。(路透)
南韓統一部長今天表示，據信北韓擁有高達2公噸的高濃縮鈾。

法新社報導，根據南韓國防部，北韓長期以來一直被認為擁有「大量」高濃縮鈾，這是製造核彈頭的關鍵原料。

但南韓統一部長罕見公開證實：「情報機構估計平壤的高濃縮鈾庫存（純度超過90%）多達2000公斤。」

南韓統一部長鄭東泳告訴記者：「即便在此刻，北韓的鈾離心機仍在4個地點運作。」

鄭東泳表示：「僅5到6公斤的鈽就足以製造一枚核彈。」他補充說，若將2000公斤的高濃縮鈾全部用於生產鈽，將「足以製造大量的核武」。

鄭東泳指出，「阻止北韓發展核武刻不容緩」，但他認為制裁不會奏效，唯一的解決辦法是北韓和美國舉行峰會。

北韓領導人金正恩本週表示，他對與美國進行會談抱持開放態度，前提是他能保留核武庫。

北韓在2006年進行首次核試，並因被禁的武器計畫受到聯合國一連串制裁。直到去年9月之前，北韓從未公開透露其鈾濃縮設施的相關細節。

南韓情報機構表示，北韓被認為營運多處鈾濃縮設施，其中包括位於寧邊的核設施。北韓曾在會談後宣稱讓該設施停止運作，但在2021年又重新啟用。

