烏國加入歐洲福音派聯盟 續為和平祈禱

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

烏克蘭加入歐洲福音派聯盟，持續為戰爭祈禱！在經過三年的審議之後，歐洲福音派聯盟近日表決通過烏克蘭福音派入會申請，盼增強在信仰團結、公開見證和宗教自由等議題上的溝通合作。至今，歐洲福音派聯盟長期譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並呼籲為和平祈禱。

烏克蘭福音派入會

福音派焦點》報導，歐洲福音派聯盟 (EEA) 於17日針對烏克蘭福音派入會申請取得一致同意，在經過三年的審議之後，烏克蘭福音派新教教會理事會 (CEPCU) 最終成為歐洲福音派聯盟的正式成員。

對此，烏克蘭福音派與歐洲各地的國家聯盟將建立聯繫，並增強在信仰團結、公開見證和宗教自由等議題上的協調能力，而烏克蘭福音派也首次在歐洲經濟區擁有正式代表權。

CEPCU在聲明中表示，對於烏克蘭福音派新教教會來說，加入歐洲經濟區是發展國際合作、共同見證和保護歐洲，以及邁向世界宗教自由的重要一步。

呼籲為和平祈禱

基督日報》報導，歐洲福音派聯盟長期譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並呼籲為和平祈禱。如今，烏克蘭和俄羅斯都是歐洲福音派聯盟的正式成員，該聯盟代表各國福音派教會與歐洲和國際機構進行溝通。

歐洲福音派聯盟聯合秘書長杜阿爾特表示，在三年的戰爭中，許多國家福音派聯盟都與CEPCU接觸合作，而他們理所當然會是EEA大家庭的一員。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 俄羅斯

