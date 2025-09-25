烏國加入歐洲福音派聯盟 續為和平祈禱
】烏克蘭加入歐洲福音派聯盟，持續為戰爭祈禱！在經過三年的審議之後，歐洲福音派聯盟近日表決通過烏克蘭福音派入會申請，盼增強在信仰團結、公開見證和宗教自由等議題上的溝通合作。至今，歐洲福音派聯盟長期譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並呼籲為和平祈禱。
烏克蘭福音派入會
《福音派焦點》報導，歐洲福音派聯盟 (EEA) 於17日針對烏克蘭福音派入會申請取得一致同意，在經過三年的審議之後，烏克蘭福音派新教教會理事會 (CEPCU) 最終成為歐洲福音派聯盟的正式成員。
對此，烏克蘭福音派與歐洲各地的國家聯盟將建立聯繫，並增強在信仰團結、公開見證和宗教自由等議題上的協調能力，而烏克蘭福音派也首次在歐洲經濟區擁有正式代表權。
CEPCU在聲明中表示，對於烏克蘭福音派新教教會來說，加入歐洲經濟區是發展國際合作、共同見證和保護歐洲，以及邁向世界宗教自由的重要一步。
呼籲為和平祈禱
《基督日報》報導，歐洲福音派聯盟長期譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並呼籲為和平祈禱。如今，烏克蘭和俄羅斯都是歐洲福音派聯盟的正式成員，該聯盟代表各國福音派教會與歐洲和國際機構進行溝通。
歐洲福音派聯盟聯合秘書長杜阿爾特表示，在三年的戰爭中，許多國家福音派聯盟都與CEPCU接觸合作，而他們理所當然會是EEA大家庭的一員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言