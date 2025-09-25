哥倫比亞金礦礦災　23礦工受困48小時全數獲救

在哥倫比亞一座倒塌礦井中受困48小時的23名金礦礦工今天全數獲救，他們雖然滿身泥濘，但大致安然無恙，地面上的同僚與親友們則報以熱烈掌聲。

法新社報導，哥倫比亞國家礦業局分享的畫面顯示，礦工們在救援人員攙扶下，一個個從拉黑利基亞（La Reliquia）礦區被救出，手中緊握著水瓶。這座礦區距離哥倫比亞第二大城美德殷（Medellin）車程約4小時。

這些礦工自22日凌晨起，就一直被困在地下80公尺深的礦井中。他們透過地下管線獲得食物、水和氧氣。

官員表示，他們在整個救援行動期間都有獲得物資補給，並能透過電話與家人和救援人員溝通。

礦井的通風系統在整個過程中也持續運作。

國家礦業局今天在社群平台X上寫道，救援是在「48個小時不間斷的行動」下完成。

這座礦場由一家當地合作社代表加拿大阿里斯礦業公司（Aris Mining Corporation）營運。

哥倫比亞礦災頻傳，每年奪走數十條人命，且通常發生在未經許可的礦區。根據國家礦業局數據，去年的罹難人數為124人。