川普提加薩和平計畫　美特使預告數日內將有突破

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
圖為巴勒斯坦人從加薩市撤離。(美聯社)
美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，總統川普已向區域國家提出一項和平計畫，他預期未來幾天內將在加薩（Gaza）相關議題上取得突破。

法新社報導，長期與川普交好的地產大亨魏科夫現已成為川普特使。他表示，川普昨天在聯合國大會場邊與一群阿拉伯及伊斯蘭國家人士會晤時，分享了這些想法。

魏科夫說：「我們提出了我們稱之為『川普中東與加薩和平21點計畫』的方案。」

他在聯合國大會場邊的紐約非營利組織Concordia峰會上表示：「我認為這項計畫既解決了以色列的關切，也回應了這個地區所有鄰國的擔憂。」

「我們抱持希望，甚至可以說有信心，我們將能在未來幾天內宣布某種形式的突破。」

同樣於昨天與川普會面的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他預期這項計畫將包含他向川普提出的建議。

馬克宏一直在推動一項計畫，內容包括解散巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas），並派駐一支國際部隊來穩定飽受戰火蹂躪的加薩地區。

馬克宏在接受法國24台（France 24）與法國國際廣播電台（RFI）聯合採訪時指出：「我認為，如果我們能讓所有人，美國、阿拉伯國家、歐洲國家就這項和平計畫達成共識，我們就能取得成果。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍晚則表示，以色列不會受澳洲、英國、加拿大及法國等國承認巴勒斯坦國的浪潮所拘束。

他說：「若干領袖對巴勒斯坦恐怖主義的可恥投降，對以色列完全不具約束力。不會有什麼巴勒斯坦國。」

以色列持續對加薩市（Gaza City）發動攻擊，已導致數十萬人流離失所。以色列表示，這場大規模空中和地面攻勢旨在剷除哈瑪斯。

以色列上週進一步加強地面攻勢之際，聯合國一份調查報告同時出爐，內容指控以色列在加薩犯下「種族滅絕」罪行，以色列則駁斥相關調查結果。

根據哈瑪斯治下加薩衛生當局數據，近兩年來，以色列的軍事行動已造成至少6萬5419名巴勒斯坦人喪生，其中大部分是平民。聯合國認為這些數據具有可信度。

