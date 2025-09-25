斯里蘭卡驚傳纜車墜落事故 13名僧侶7死4重傷

斯里蘭卡警方今天指出，西北部發生一起因纜索斷裂導致軌道車墜落山坡事故，造成7名佛教僧侶死亡，其中包括3名外國僧侶。

警方表示，這起事故發生於昨天深夜，遇難者擠在一個簡易小車廂內，前往龍樹禪林（Na Uyana）山頂寺院的禪修地點。

1名警官告訴法新社：「車上共有13名僧侶，兩人僅受輕傷逃生，但另有4人情況危急。」

他表示，死者中包括來自印度、俄羅斯和羅馬尼亞的僧侶。

初步報告顯示，纜索斷裂導致軌道車高速衝下山坡，最終脫軌撞上大樹。

這個寺院位於首都可倫坡（Colombo）東北約130公里處。