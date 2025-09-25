哥倫比亞總統批美軍直接轟運毒船「暴虐」 強調不會「向國王低頭」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）24日接受BBC採訪時批評，美國在加勒比海空襲涉嫌運毒船隻是「暴虐行為」（act of tyranny），並呼籲若調查證實有哥倫比亞人因此喪生，應對相關美國官員提起刑事訴訟。

美軍自本月起開始在加勒比海國際海域空襲涉嫌運毒的船隻，據報已造成17人死亡。美方官員聲稱行動主要鎖定哥倫比亞鄰國委內瑞拉，但對攻擊目標與死者身分提供的細節有限，第一艘被攻擊的船隻上有「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫派成員的報告亦存在爭議。部分法律專家與國會議員質疑，行動恐違反國際人權法。

美國總統川普則辯稱，此舉是為阻止芬太尼及其他非法毒品流入美國的必要措施，但裴卓受訪時反駁：「如果你能直接攔截船隻並逮捕船員，為什麼還要發射飛彈？這就是所謂的謀殺。」他補充指出：「若使用任何超過手槍的武器」，就違反武力比例原則。

裴卓與川普多次交鋒，他受訪時指責川普政府羞辱哥倫比亞人民，強調像哥國這樣的南美國家不會「向國王低頭」。當被問及是否正冒著讓哥倫比亞進一步孤立的風險時，裴卓反擊說，是川普的外交政策讓美國自我孤立。他還提到：「川普在總統競選期間就曾侮辱我，稱我是恐怖分子。」

白宮被問及裴卓的評論時表示，川普「準備動用美國的一切力量，阻止毒品湧入國內，並將相關責任人繩之以法」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885