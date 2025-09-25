各國追仿伊朗無人機 台灣購美製UAV曝成本差距

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
一架被擊落受損的伊朗製見證者無人機在烏克蘭展出，照片攝於2025年6月27日。美聯社
伊朗的見證者無人機（Shahed drone）以低成本、精準打擊著稱，單價僅數萬美元，射程卻超過1,000英里，與飛彈齊發還可以提高突破防空系統的機率，引發美、中、法、英等國競相投入資源研發仿製版。

荷蘭皇家空軍與太空部隊司令André Steur中將表示，俄烏戰爭凸顯出經濟型長程無人機的重要性，西方國家尚未達到所需水準。一旦陷入戰爭，會需要雄厚資金支援。

華爾街日報報導，西方研發無人機，面臨昂貴的人力與材料導致成本降不下來的挑戰。例如，美國防務公司Anduril Industries去年賣給台灣291架Altius遠程無人機，每架含訓練與支援基礎設施的交易價值超過100萬美元。相比之下，俄羅斯每架見證者的生產成本僅約3.5萬至6萬美元。

無人機設計顧問、英國西英格蘭大學資深研究員Steve Wright說，見證者的三角翼設計毋需支撐肋等結構元件、機身採玻璃纖維或碳纖維、用螺旋槳引擎取代噴射推進，有助低成本大規模生產。

部分西方製造商強調他們的無人機性能優越，值得額外支出。例如售價介於5萬至6.5萬美元間的英國MGI Engineering長程無人機SkyShark，飛行速度每小時280英里，高於見證者-136的大約115英里，較難被擊中。

西方國家軍隊仍有無人機以外的替代方案。例如美國正推動多項低成本單向攻擊彈藥計畫，其中包括空軍的「經濟型大規模飛彈家族」（Family of Affordable Mass Missiles）計畫。他們也可以透過電子或實體誘餌放大現有彈藥效果，或出動軍機執行打擊任務。

但傳統飛彈造價逾百萬美元、生產周期超過一年，難以滿足戰場需求。康乃爾大學無人機專家James Patton Rogers警告，俄羅斯以量產無人機消耗防空系統「改變了遊戲規則」，「廉價、遠程、精確的飽和打擊已成為國際安全的最嚴峻威脅之一」。

俄烏戰爭 飛彈 伊朗 台灣 無人機

