60年來敘利亞領袖第一人！夏拉聯大演說警告以色列威脅

敘利亞新領袖夏拉今天在聯合國演說時警告，以色列持續的攻擊行動正使敘利亞及整個地區陷入風險。

這位前聖戰分子試圖以溫和形象贏得認可。

夏拉（Ahmed al-Sharaa）是數十年來第一位在聯合國年度高層級外交週發表講話的敘利亞總統，標誌著這位曾是蓋達組織（Al-Qaeda）附屬成員、直到去年還被美國懸賞通緝的人物，迅速轉變形象。

身穿合身西式西裝、戴著領帶的夏拉表示，敘利亞已結束阿塞德（Bashar al-Assad）家族長達半個世紀的鐵腕統治，邁入歷史新階段。

夏拉在演說中表示：「敘利亞已從危機的輸出者，轉變為和平的契機。」

但他警告，自從阿塞德垮台後，以色列對這個歷史宿敵的持續攻擊正在損害新敘利亞的前景。

夏拉表示：「我保證將追究所有對流血事件負有責任者，並將其繩之以法。」

「在這樣的背景下，以色列對我國的攻擊仍在繼續，這與國際社會對敘利亞的支持背道而馳，恐將引發新的危機。」