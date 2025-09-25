委內瑞拉發生6.2淺層地震　哥倫比亞等鄰國有感

快訊

中央社／ 卡拉卡斯24日綜合外電報導
圖為地震示意圖。圖/ingimamge
美國地質調查所（USGS）表示，委內瑞拉西部和北部包括首都卡拉卡斯，今天發生規模6.2地震。委內瑞拉政府表示，目前尚無重大損害的報告。

法新社報導，根據美國地質調查所，這次地震震央位於佐里亞州（Zulia）人口稀少的石油小鎮梅涅格那德（Mene Grande）約24公里處，震源深度為7.8公里。

哥倫比亞地質調查所（Colombian GeologicalSurvey）測得這起地震的規模為6.1，並歸類為「淺層」地震。鄰近的哥倫比亞及加勒比海的阿魯巴（Aruba）、古拉索（Curacao）和波納爾（Bonaire）等島嶼也都有感。

在委內瑞拉，由於強烈地震並不常見，包括首都卡拉卡斯和馬拉開波（Maracaibo）在內的許多城市，因建築物搖晃而引發民眾恐慌。

許多人跑到街上避難，但內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）在國營電視上表示，地震「未造成重大結構性損害」。

委內瑞拉國家地震研究機構Funvisis測得此次地震規模為5.4。

約80%委內瑞拉人居住在地震帶，但自1997年以來，委內瑞拉從未發生過重大地震。當年一場地震襲擊東部蘇克里州（Sucre）的加里柯（Cariaco），造成73人死亡。

1976年，卡拉卡斯發生地震，造成將近300人死亡、2000人受傷。

