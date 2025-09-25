美畫「紅線」？傳川普承諾不允許以色列併吞約旦河西岸

Politico引述6位知情人士報導，美國總統川普23日會見阿拉伯和穆斯林國家領導人時承諾，不會允許以色列總理內唐亞胡吞併約旦河西岸。2位知情的阿拉伯外交官24日向以色列時報證實此事，並指出川普還提出結束加薩戰爭的計畫、釋放剩餘人質以及在非哈瑪斯統治下展開重建。

知情人士向Politico表示，川普在這個議題上態度堅定，承諾不會允許以色列吞併巴勒斯坦自治政府管轄的約旦河西岸。不過，即使川普做出保證，以巴停火協議仍遙遙無期；同時，川普與政府團隊也提出一份白皮書，概述川普政府結束戰爭的計畫，包括不允許吞併的承諾，以及治理和戰後安全等細節。

川普在聯合國總部與8個阿拉伯和穆斯林國家領導人會晤前告訴記者，這是他當天「最重要」的會議，但會後未對外發表談話，與會者也尚未發布任何官方聲明。知情人士向以色列時報表示，白宮計畫24日發布聲明，但正在等待與會八國家批准措辭；這八個國家為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、約旦、土耳其、印尼及巴基斯坦。

白宮尚未立即回應Politico詢問。但衛報報導，法國總統馬克宏接受法媒訪時同樣表示，以色列若試圖吞併西岸，對美國將構成「紅線」，並將使阿拉伯國家與以色列的外交正常化進程終止。他還聲稱，川普已向他作出此保證。

一名以色列資深官員22日告訴《以色列時報》，川普政府私下警告以方不得吞併約旦河西岸，以回應近期多個西方國家承認巴勒斯坦國的舉動，但以方並不認為這一警告意味著「討論已結束」，內唐亞胡計畫下周一赴白宮會晤川普時，繼續討論此事。