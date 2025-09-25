快訊

數千少女被裝避孕器！丹麥向格陵蘭婦女道歉 揭露者：感覺身體也被殖民

中央社／ 斯德哥爾摩25日專電
1960年代末期至1992年間，丹麥政府為了控制格陵蘭島人口數量，對大約4500名格陵蘭婦女強制植入子宮內避孕器，丹麥總理佛瑞德里克森今天正式向過去遭強制節育的格陵蘭受害者道歉。(歐新社)
丹麥政府曾於1960年代開始強制對超過4000名格陵蘭青少女植入子宮內避孕器。丹麥總理佛瑞德里克森於當地24日時間下午5時，在格陵蘭島正式跟當年受壓迫的婦女道歉。當年揭露此事的呂柏斯受訪表示除了身體不適，感覺自己的身體也被殖民，但她樂見此事發展。

丹麥政府在1960年代開始，為了控制格陵蘭島的人口數量，未取得同意下，對約4500名的格陵蘭少女強制植入子宮內避孕器，其中年紀最輕的女孩子只有12、13歲。這些少女不了解避孕器的功用也不清楚植入避孕器的風險或副作用，有些在不知情的狀況下被植入避孕器，部分女性因此終生不孕。

格陵蘭自治政府在1992年接手丹麥政府，直接負責格陵蘭島的醫療衛生工作，期間也有類似的強制避孕案例，因此格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也與佛瑞德里克森共同向曾被強迫避孕的婦女道歉。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）24日在格陵蘭首都努克（Nuuk），代表丹麥政府向受害的格陵蘭婦女表示歉意，因為格陵蘭人身分，而發生在她們身上錯誤的事情道歉，她也為格陵蘭婦女被奪走的東西與對她們所造成的傷害道歉。

尼爾森表示，抱歉是一個乘載了巨大意義的詞，他代表格陵蘭政府向這些在格陵蘭政府接手醫療部門之後受到不可接受手段所對待的年輕女性們道歉。

丹麥廣播公司（Danish Broadcasting Corporation）訪問當地女性呂柏斯（Naja Lyberth），她是當年發生這個影響整個格陵蘭女性世代事件的揭露者，呂柏斯表示，她樂見丹麥和格陵蘭政府的正式道歉。

她說，當政府承認錯誤，就像是他們把格陵蘭婦女當成有相同價值的人，就跟其他丹麥公民一樣是有人權的人。

根據英國廣播公司（BBC）的報導，呂柏斯13歲時曾被強制植入子宮內避孕器，這件事讓她身體不適以外，也讓她感覺自己的身體被殖民，對她的心理造成很大影響。2017年她在臉書上發文詢問是否有相同經驗的婦女，有大約200個人回應，這段黑暗的歷史才為人所知。

卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute B. Egede）對丹麥廣播公司表示，道歉不代表事情結束了，這個案子從他任內就一直在進行，至今已經拖了好多年，他認為經濟補償也會延宕，這對受害的婦女不公平。

他說，這個案子需要格陵蘭單方面來推動讓他感到失望，最讓他不滿的是，若不強硬，丹麥政府就不會有所行動。這可以從美國開始對格陵蘭產生興趣看出來，從那時候開始，一切就動起來，甚至連公開道歉都完成了。

丹麥政府9月22日公布，將提供受害婦女經濟補償，賠償細節將由丹麥與格陵蘭自治政府共同商討。

格陵蘭 避孕器 丹麥

