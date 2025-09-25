中國建築師俞孔堅巴西墜機身亡 享壽62歲

快訊

中央社／ 聖保羅24日綜合外電報導

巴西警方今天表示，中國知名建築師俞孔堅昨晚在巴西西部南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）發生的小型飛機墜毀事故中遇難，機上還有兩名紀錄片製作人。

綜合法新社與路透社報導，62歲的俞孔堅被視為永續城市規劃領域的領軍人物，他提出所謂的「海綿城市」概念，以自然為基礎解決方案，取代傳統以排水為主的混凝土基礎設施，透過吸收和儲存水分，來應對洪災與水資源短缺問題。

屢次獲獎的俞孔堅當時正在巴西拍攝與其作品相關的紀錄片。

警方表示，目前還不清楚飛機失事原因。

另外3名罹難者分別是紀錄片製作人費拉茲（LuizFernando Feres da Cunha Ferraz）和克里斯皮姆（Rubens Crispim Jr），以及擁有這架小飛機的飛行員。

巴西建築與城市規劃委員會（Council of Architectureand Urbanism）最近曾邀請俞孔堅在國際會議上演說，委員會表示，俞孔堅的「海綿城市」理念已在全球250座城市完成1000多項計畫。

委員會在聲明中說：「他的貢獻影響了中國和其他國家的環境公共政策。」

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也在聲明中表示，對這起事故感到悲痛與震驚。

他說：「在氣候變遷的時代，俞孔堅以其結合生活品質與環境保護的海綿城市理念，成為全球典範。」

