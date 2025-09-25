殖民時期節育醜聞 丹麥總理正式向格陵蘭婦女道歉

中央社／ 哥本哈根24日綜合外電報導

丹麥總理佛瑞德里克森今天在格陵蘭正式向過去遭強制節育的受害者道歉；這項節育計畫不僅讓格陵蘭人留下難以抹滅的身心創傷，也使格陵蘭與前殖民國丹麥關係緊張。

綜合法新社和路透社報導，在1960年代末期至1992年間，丹麥政府為了控制格陵蘭島人口數量，在未取得同意的情況下，對大約4500名格陵蘭婦女強制植入子宮避孕器，約占當時格陵蘭育齡婦女的一半，其中年紀最輕的女孩只有12、13歲。

身穿黑衣的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在格陵蘭首府努克（Nuuk）的道歉儀式中表示：「我認為，除非我們敢於揭開最黑暗的篇章，否則我們就無法實現許多人渴望更平等、更恰當的關係。」

佛瑞德里克森對受害者說：「因此，我今天的道歉不僅關乎過去，也關乎現在與未來，以及我們彼此之間必須存在的信任。」

許多受害女性曾飽受嚴重腹痛之苦，甚至因此失去生育能力、身心受創。

同樣身著黑衣的格陵蘭總理尼爾森（Jens-FrederikNielsen）說：「獲得道歉並不代表我們接受曾經發生過的事情。但下一步該怎麼做，取決於我們所有人。」

許多身穿黑衣的受害者聆聽佛瑞德里克森的道歉，頻頻拭淚。

66歲的退休人士柏特森（Kirstine Berthelsen）告訴記者，她曾經歷兩次子宮外孕、長時間住院、手術，並切除一側輸卵管，這些問題都與植入子宮內避孕器有關。

柏特森說，能親耳聽見這番道歉，對她而言至關重要。

她說：「這樣我才能繼續我的人生，不再讓仇恨、憤怒與負面情緒從內心將我吞噬。」

格陵蘭 避孕器 子宮

延伸閱讀

綠委群組指揮政院釋放「殺傷力消息」 洪孟楷：民主國家天大醜聞

南韓羽賽／首局化解局點拍退丹麥約翰內森 周天成晉級男單16強

無人機闖丹麥、挪威機場擾亂數千旅客 俄回應了

紐時曝光馬斯克30年家族醜聞！父猥褻5名子女 厄羅爾遭控「做盡壞事」

相關新聞

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

美國總統川普日前在聯合國大會發表演說，直指氣候變遷議題是一場騙局，加州州長紐森（Gavin Newsom）24日反應說，...

日首相石破茂：遲早承認巴勒斯坦

日本首相石破茂廿三日在聯合國大會發表演說表示，日本遲早會承認巴勒斯坦國，同時強烈譴責以色列地面進攻加薩。

無人機頻擾歐洲領空 北約列防禦首要任務、法國全天監控

波蘭、羅馬尼亞、丹麥等國領空近期遭無人機侵擾，北約指揮官直指無人機是防禦首要任務之一。法國軍方全天候監控領空，針對小型無...

川普稱北約應擊落入侵俄軍機 波蘭外長警告俄羅斯「不要來哭喪」

（德國之聲中文網）周二（9月23日）在聯大會議場邊，美國總統川普被記者問道：如果俄羅斯軍機進犯北約領空，是否認為北約國家應將其擊落？

川普改口稱烏克蘭能收復失土 俄羅斯經濟真有大麻煩？

美國總統川普一改過去認為烏克蘭必須割地換取和平的說法，他9月23日在社群媒體上表示，烏克蘭也許能奪回所有失土，還說俄羅斯是紙老虎，經濟正陷入大麻煩。川普為什麼這麼說，俄羅斯的經濟真的撐不下去了嗎？

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

義大利總理梅洛尼今天在紐約宣布一項有條件承認巴勒斯坦國的動議，她表示願承認巴勒斯坦國，但須有2大前提，第一是以色列所有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。